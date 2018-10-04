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Sosyal medya üzerinden cinsel tacize gözaltı

Samsun'da inşaat işçisi A.A. (41), bir kadına sosyal medya üzerinden cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

04 Ekim 2018 Perşembe 17:47
Sosyal medya üzerinden cinsel tacize gözaltı

İddiaya göre, A..A., evli ve 3 çocuk annesi kadına sosyal medya üzerinden mesaj göndererek cinsel tacizde bulundu. Kadının şikayeti üzerine A.A. yakalanarak gözaltına alındı. Taciz içerikli resim ve mesajlar gönderip, kadına cinsel ilişki talebinde bulunduğu öne sürülen A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 17:47
  1. Samsun
  2. Cinsel taciz
  3. gözaltı

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