Sosyal medya üzerinden bir araya gelip ormanı temizlediler

Adıyaman merkez Esenetpe Mahallesi üst tarafında bulunan Karadağ Ormanlık alanına gelerek burada piknik yapan kişilerin etrafa rast gele attığı atık malzemelerden dolayı alanda çöp yığınları birikmeye başladı. Ormanlık alanın çöp alanına döndüğünü fark eden Adıyamanlı bir gurup genç, sosyal medya hesabından durumu paylaşarak ormanlık alanda temizlik için etkinlik başlattığını söyledi. Başlatılan etkinlikle beraber Karadağ Ormanlık alanda gençlerle bir araya gelen vatandaşlar, buradaki çöpleri tek tek toplayarak torbalara doldurdu. Yapılan etkinlik kapsamında ormanlık alan pırıl pırıl bir hale getirildi. Tek amaçlarının temiz bir çevre olduğunu vurgulayan Gençler, “Doğamızı korumak istiyoruz. Her sabah karşılaştığımız büyük bir çevre kirliliği var. Bizlerde çevremizi korumak adına bugün burada çöpleri topladık. Vatandaşlarımızdan bu konuyla ilgili daha duyarlı olmasını ve çevreye, doğaya çöplerini atmamalarını istiyoruz. Bu memleket, bu ülke hepimizin ve bizlerde bu doğaya geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza bırakacağız bu yüzden de onlara daha temiz, daha güzel bir doğa bırakmalıyız. Etkinliğimize katılan ve bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.