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Ekonomi Sosyal medya şirketlerinin hepsi temsilci atamış oldu
Ekonomi

Sosyal medya şirketlerinin hepsi temsilci atamış oldu

Kamuoyunda “sosyal medya yasası” olarak bilinen düzenleme kapsamında, Türkiye’ye temsilci atayacağını bildiren sosyal medya şirketlerinin sayısı artıyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 14:37:00 -
Sosyal medya şirketlerinin hepsi temsilci atamış oldu

Türkiye’de 1 Ekim 2020’de yürürlüğe giren İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında Türkiye’de yoğun kullanılan Facebook, Instagram (Facebook), LinkendIn, VKontakte (VK), YouTube (Google), Dailymotion, TikTok, Spotify, Netflix ve Amazon Prime Video gibi dijital teknoloji şirketleri, Türkiye’de temsilcilik açmaya karar veren şirketler arasında yer almıştı.

Twitter da temsilcilik açıyor

Reklam yasaklarının başlama sürecinde ise Türkiye’de temsilci atamayan sadece Twitter, Pinterest ve Periscope kalırken, Twitter da kısa süre sonra uygulamaya konulacak bant genişliği daraltma cezası öncesinde temsilci atayan sosyal medya platformları arasına katıldı. Sosyal medya platformu Twitter, dün yaptığı açıklamada “Twitter’ın Türkiye’de platformu kullanan herkesin kullanımına açık kalmasını sağlamak için tüzel kişilik oluşturmaya karar verdik.” ifadesini kullandı. Twitter’ın resmi blog hesabından “Türkiye’deki Twitter Üzerine Bir Güncelleme” başlığıyla açıklama yapıldı. Twitter’ın Türkiye’de tüzel kişilik oluşturma gerekçelerine dair detayların verildiği açıklamada, platformun misyonunun kamusal sohbete hizmet etmek ve servisin insanların bağlantı kurabileceği, güvenilir bilgiler bulabileceği ve kendilerini dünyanın herhangi bir yerinde ifade edebileceği bir yer olmasını sağlamak olduğu belirtildi. Açıklamada, “Açık İnternet’i korumaya ve savunmaya kararlıyız. Bu çalışmanın bir parçası olarak da çevrim içi hizmetler için bölgesel ve küresel standartların oluşturulması çağrısında bulunmaktayız. Küresel ve parçalı olmayan yapıların; çevrim içi toplulukları ve onların haklarını koruduğuna ve çevrim içi toplulukların interneti tüm dünyada aynı şekilde deneyimleyebilmelerini sağladığına inanıyoruz. Buna ek olarak, açık ve rekabetçi bir ortamda, daha küçük şirketler, büyük şirketlerle birlikte çalışmanın yanı sıra gelişebilirler.” ifadelerine yer verildi.

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