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Sağlık Sosyal medya platformları gençlerde sigara içme ihtimalini artırıyor! Uzmanları kışkırtmasını değerlendirdi
Sağlık

Sosyal medya platformları gençlerde sigara içme ihtimalini artırıyor! Uzmanları kışkırtmasını değerlendirdi

Yeniakit Publisher
2024-04-04 20:52:00 - 2024-04-04 21:05:47
Sosyal medya platformları gençlerde sigara içme ihtimalini artırıyor! Uzmanları kışkırtmasını değerlendirdi

Bir araştırmaya göre, sosyal medyada çok fazla meydana gelen zaman geçirme eylemleri gençleri kışkırtıyor. Kışkırtması sebebiyle gençlerin sigaraya veya elektronik sigaraya başlama ihtimalini artırıyor. Hemen önlem alınmalı diyen uzmanlar tarafından çok fazla sosyal medya kullanan herkesin başına gelebilecek tehlike hakkında vatandaşlara ilgili önemli bir açıklama yapıldı.

Glasgow Üniversitesi'nden akademisyenler, 14 yaşındakiler arasında sosyal medya kullanımının, 17 yaşına geldiklerinde nikotin kullanımını nasıl etkilediğini araştırdı.

Ekip, Nicotine & Tobacco Research dergisinde yayınlanan çalışma için 8 bin 987 genci araştırdı.

Araştırmacılar, günde iki saatten fazla sosyal medya platformlarında vakit geçirmenin bir gencin sigara içme olasılığını iki buçuk kat artırdığını buldu.

Araştırmaya göre, günde yarım saat ile bir saat arası kadar sosyal medya kullanan akranlarıyla karşılaştırıldığında daha uzun süre sosyal medya kullananların elektronik sigara kullanma olasılıkları üç kat daha fazla.

Araştırmanın baş yazarı Amrit Kaur Purba şunları söyledi:
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"Bulgularımız, sosyal medyadaki riskli içeriğin düzenlenmesini ve gençlerin karmaşık sosyal medya ortamında dolaşabilmeleri için sosyal medya kullanımı konusunda özel olarak hazırlanmış rehberliği savunuyor.

Eğitimciler ve sağlık profesyonelleri, gençleri sosyal medya ortamının gerçeklerine hazırlamak için sosyal medya okuryazarlıklarını geliştirmelidir.

Gençlerin dijital dünyada gezinmesine yardımcı olmak için genel yasaklara ve aşırı korumaya başvurmak yerine sağlıklı çevrimiçi alışkanlıkları modellememiz gerekiyor."

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