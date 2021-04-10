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Ekonomi Sosyal medya platformları diz çöktü
Ekonomi

Sosyal medya platformları diz çöktü

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türkiye’de günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı son sosyal ağ sağlayıcısı Pinterest’in de temsilci atayacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 20:01:00 -
Sosyal medya platformları diz çöktü

Sayan, “Yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan temsilci atayacağını bildirmeyen kalmadı” ifadesini kullandı. Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Milletimizin dijital dünyadaki hakları artık daha etkin korunacak” değerlendirmesinde de bulundu. Vatandaşların karşılarında muhatap bulabileceklerini; sosyal ağlardaki mağduriyetlerin daha hızlı giderileceğini vurgulayan Sayan, 1 Ekim 2020 itibarıyla başlayan süreçte kanunda kademeli olarak idari para cezası, reklam yasağı ve bant daraltma yaptırımları getirildiğini anımsattı. Bant daraltma yaptırımı uygulanmadan sosyal ağların ülkeye gelmesinin sevindirici olduğuna dikkati çeken Sayan, şunları kaydetti: “Vatandaşlarımızın haklarını korumak için yaptığımız düzenlemenin getireceği faydaları, ilerleyen dönemlerde çok daha net göreceğiz. Bu düzenlemeye öncülük eden başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve süreci yöneten Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu’na şükranlarımı sunuyorum. Sosyal ağlara ilişkin düzenlemeyi dünyanın birçok ülkesine örnek olacak şekilde 7253 sayılı Kanun’u hayata geçiren TBMM’ye ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Emeği geçen çalışma arkadaşlarımızı, destek veren sivil toplum kuruluşları ve basın kuruluşlarımızı tebrik ediyorum.”

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