Sosyal medya paylaşımları harekete geçirdi: Foça’da 14 düğün magandasına gözaltı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İzmir’in Foça ilçesinde bir düğünde havaya ateş açıldığı anlara ait görüntülerin sanal medyada yayılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan silahlara el konuldu.
Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Ekim’de Bağarası Mahallesi’nde düzenlenen bir düğünde havaya ateş açıldığına ilişkin sanal medyada yer alan görüntüler üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda, cep telefonuyla kaydedildiği belirlenen görüntülerden havaya ateş açtığı tespit edilen 9 kişinin de aralarında bulunduğu toplam 14 şüpheli, Foça ve Aliağa ilçelerinde yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde ekiplerin aramalarında, ruhsatsız 4 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, pompalı tüfek, 4 yivsiz av tüfeği, 159 tabanca fişeği, 10 tüfek kartuşu ve pala ele geçirildi.