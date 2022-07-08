Sosyal medya hesabı açan Kadir Şeker'den ilk açıklama

Konya'da 5 Şubat 2020'de meydana gelen olayda Kadir Şeker, Özgür Duran tarafından şiddet gören Ayşe Dırla'yı kurtarmak istemiş, fakat bu sırada çıkan arbede sonucu Duran'ın bıçakla ölümüne sebep olmuştu. Olayın ardından tutuklanan ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Şeker'in geçtiğimiz günlerdeki davasında tutukluluğun devamına karar verilmiş daha önce 12,5 yıla indirilen cezası da 10 yıl 10 aya düşürülmüştü.

Mahkemenin kararı sonrası Kadir Şeker'in avukatları tarafından karara yönelik itiraz başvurusu yapıldı. İtiraz üzerine Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı görüşerek, Kadir Şeker'in tahliyesine karar verdi. Şeker'in avukatlarından Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, Kadir Şeker için 4. Ağır Ceza Mahkemesine verdikleri itiraz dilekçesinin kabul edildiğini söyledi. Aladağ, tahliye ve devamındaki sürecin takipçisi olduklarını aktardı. Şeker'in tutukluluğuna Konya Cumhuriyet Başsavcılığının da itiraz ettiği öğrenildi.

Ellerinde poşetlerle yürüyerek cezaevinden çıkan Kadir Şeker'i ise ailesi ve yakınları karşıladı. Sevinç yaşayan yakınlarına sarılan Kadir Şeker, bekleyen araca binerek cezaevi önünden ayrıldı. Kadir Şeker, araçtan indikten sonra kendisini bekleyen yakınları ve arkadaşlarıyla hasret giderdikten sonra evine girdi. Baba Cengiz Şeker gazetecilere, "Biz çok acı çektik. Bu istenmeyen bir olay" dedi.

Tahliyenin ardından yeni açtığı sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Şeker, "2 yıl 5 ay 1 gün sonra gelen adalet. Annemin gözyaşlarını sebepsiz yere akıtanlar, umarım sizlerin de annesi bir gün ağlamaz. Umarım kimse haksız yere özgürlüğünden olmaz. Bana destek olan herkese teşekkür ederim. Tek gerçek hesabım budur." ifadelerini kullandı.