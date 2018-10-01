Sosyal medya fenomenlerine operasyon!
İstanbul merkezli 5 ilde sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde kullanmayı özendirici yayınlar yaptığı tespit edilen fenomenlere operasyon düzenlendi. 4 kişi gözaltına alındı.01 Ekim 2018 Pazartesi 13:20
Habertürk'ün haberine göre Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 5 ilde 'sosyal medya üzerinden uyuşturucuyu övmek' suçlamasıyla operasyon başlatıldı.
İstanbul'da 4 fenomen gözaltına alındı
İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyonun İstanbul ayağında 'Pucca' adıyla bilinen Pınar K., 'Şam' ismiyle tanınan Şamil K.O. ve 'Burry Soprano' adıyla tanınan Burak A. ile Ali M.A.'yı gözaltına aldı.
Sosyal medya üzerinden yüzbinlerce hayran kitlesine sahip olan fenomenlerin paylaştığı içeriklerde 'uyuşturucuyu övdükleri' öne sürüldü. Sabah saatlerinde gözaltına alınan 4 kişinin sorgusu İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sürüyor.
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