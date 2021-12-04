Sosyal medya fenomeni, Müslümanlara “domuz” dedi

Münübe Yılmaz

Hindistan’da, sosyal medya fenomeni Suresh Rajput’un Müslümanlar hakkındaki sözleri İslam dünyasını ayağa kaldırdı. Facebook'a, Hindistan’daki Müslüman bir siyasi parti olan All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (AIMIM) lideri Asaddudin Owaisi ile ilgili bir video yükleyen ve burada Müslümanlardan "domuz" diye bahseden alçak Hindu, Müslüman nüfusa yönelik şiddeti de “Diwali (bir Hindu bayramı)” olarak nitelendirme kepazeliğine imza attı. Bu video, 24 saatten kısa bir süre içinde onbinlerce kişi tarafından izlendi.

Müslümanları öldürmekle tehdit etmiş

Öte yandan, aynı zamanda Dasna Devi tapınağının baş rahibi Yati Narsinghanand’ın öğrencisi olan Rajput’un, geçtiğimiz şubat ayında da YouTube'daki "Hindu Sher Boy" adlı hesabından Mangolpuri'deki Müslümanları öldürmekle tehdit ettiği bir video paylaştığı ortaya çıktı. Rajput'un ayrıca Facebook’taki bir canlı yayında da Müslümanları "terörist" olarak yaftaladığı ve Başbakan Narendra Modi'den orduyu Singhu sınırına yerleştirmesini istediği belirlendi.

Facebook Müslümana hakarete kör

Söz konusu videolar hâlâ Rajput'un profilinde durmasına rağmen, Facebook hiçbir şekilde harekete geçmedi. Ne Müslümanlarla ilgili alçak hakaretlerin yer aldığı videoları kaldıran ne de İslam düşmanı Rajput'un hesabını askıya alan Facebook, üstüne bir de “Rajput'un hesabı askıya alınacak eşiği geçmedi” açıklaması yaparak skandala yeni bir boyut kazandırdı.