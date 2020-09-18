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Aktüel Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi gözaltına alındı
Aktüel

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi gözaltına alındı

İzgi'nin kaçak şekilde beslediği 3. maymununa da el konuldu

Yeniakit Publisher
2020-09-18 10:46:27 -
Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Kaçak şekilde maymun beslediği belirlenen sosyal medya fenomeni Meriç İzgi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzgi'nin Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) kapsamında alınıp satılması özel izne tabi olan makak maymunu beslediğini ve maymunla videolar çekerek sosyal medya hesabından paylaştığını belirledi.

Polis ekipleri, daha önce de iki kez gözaltına alınan ve maymunlarına el konulan İzgi'nin, Sarıyer'deki evine operasyon düzenledi.

Baskında Meriç İzgi ve Elif Türkan E. gözaltına alınırken makak cinsi maymuna da el konuldu.

Şüpheli Meriç İzgi, emniyetteki işlemlerinin ardından gün içinde adliyeye sevk edilecek. Elif Türkan E. ise tutuksuz yargılanmak üzere emniyetten serbest bırakıldı.

El konulan maymun da Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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