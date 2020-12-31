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Dünya Sosyal medya fenomeni buzul şelalesine tırmanırken öldü
Dünya

Sosyal medya fenomeni buzul şelalesine tırmanırken öldü

Çinli sosyal medya fenomeni Wang Xiangjun, Tibet'te buzul şelaleye tırmanırken düşerek öldü.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 13:14:00 -
Sosyal medya fenomeni buzul şelalesine tırmanırken öldü

Tibet'te 20 Aralık'ta bir buzul şelalesini araştırırken ortadan kaybolan, "Glacier Bro" lakaplı Çinli sosyal medya fenomeni ve çevreci Wang Xiangjun'un, sosyal medya hesabından cumartesi günü yapılan açıklamada ünlü fenomenin öldüğü duyuruldu.

Cesedi aranıyor

Wang Xiangjun'un Tibet'in kuzeyindeki Lhari ilçesinde bir buzul şelalesine tırmandığı ve bu sırada kaza geçirdiği açıklandı. Yetkililerin, Wang Xiangjun'un cansız bedenini aradığı belirtildi.

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