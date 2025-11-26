  • İSTANBUL
Sosyal medya çalkalandı! Antalyaspor taraftarını taşıyan otobüste şoförün tepkisi
Spor

Sosyal medya çalkalandı! Antalyaspor taraftarını taşıyan otobüste şoförün tepkisi

Sosyal medya çalkalandı! Antalyaspor taraftarını taşıyan otobüste şoförün tepkisi

Konyaspor-Antalyaspor deplasmanı için yola çıkan Antalyaspor taraftarını taşıyan otobüste, şoförün koltuğundan kalkarak oyun oynaması sosyal medyada büyük tepki topladı. Görüntüler, kullanıcılar tarafından paylaşılırken, olayın güvenlik ve sorumluluk boyutu gündeme geldi.

Konyaspor-Antalyaspor deplasmanına giden Antalyaspor taraftarını taşıyan otobüs şoförünün koltuğundan kalkarak oynadığı görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Antalyaspor taraftarlarını taşıyan otobüsün şoförünün koltuğundan kalkarak taraftar grubuyla birlikte oynadığı görüldü. Otobüsteki taraftarların alkışlarla karşılık verdiği görüntülerin sonuna doğru ise şoförün koltuğa oturup aracı sürmeye devam ettiği görüldü. Sosyal medyada bazı kullanıcıların tepki gösterdiği görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı.

