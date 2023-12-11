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Yaşam Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Orman memurlarının domuz sürüsü ile mücadelesi
Yaşam

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Orman memurlarının domuz sürüsü ile mücadelesi

Yeniakit Publisher
2023-12-11 17:42:00 -

Domuz sürüsü ile karşılaşan orman muhafaza memurlarının yöresel şivesi sosyal medyada dikkat çekti.

Afyonkarahisar’da domuz sürüsü ile karşılaşan orman muhafaza memurlarının yöresel şive ile tepki vermesi sosyal medyada mizah konusu oldu.

Olay, Çıkrık beldesi yakınlarında yaşandı. Bölgede denetime çıkan orman muhafaza memuru Salih Aygün ve arkadaşı Alanyurt köyüne doğru giderken domuz sürüsünün kullandıkları araçla birlikte hareket ettiğini fark etti. Aygün ve arkadaşı ardından cep telefonu kameraları ile sürüyü görüntüledi. Yaklaşık 20 domuzdan oluşan sürünün hızlı bir şekilde koştuğu ve adeta otomobil ile yarıştıkları gözlendi. Yaklaşık 1 dakika boyunca araçla birlikte hareket eden sürü ardından gözden kayboldu.

Sürüyü görüntüleyen Aygün ve arkadaşının yöresel şiveyle tepkisi ise sosyal medyada mizah konusu oldu.

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