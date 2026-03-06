  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail uşaklarının savaş uçağı kaybolmuştu... Düştüğü açıklandı! Yargıda "Beyaz" İmtiyazı, Milletin Evladına Mahkûmiyet! Küresel Ekonomide Deprem! Suçlu: Amerikan kuvvetleri! 165 kız çocuğunun katili Trump: Kendi müfettişleri bile "Biz yaptık" Dedi ABD'nin İran savaşı 'günlük maliyeti' dudak uçuklatıyor! Bebek katillerinin 2025 bilançosu! Dünya yetimhaneye döndü 'Amerika’nın bu savaştaki nihai hedefi Çin’dir!' Mossad’tan kanlı tezgâh! Müslümanı Müslümana kırdırma planı çöktü! Emeklilere müjde! Bunu yapanlar o vergiyi ödemeyecek Tel Aviv alevler içinde! İsrail basınından "Büyük hasar var" itirafı geldi
Gündem Sosyal medya bu klibi konuşuyor: İran'da füzeler hu der Allah!
Gündem

Sosyal medya bu klibi konuşuyor: İran'da füzeler hu der Allah!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Geleneksel bir ilahinin sözlerinin yeniden yorumlandığı ve İsrail'e yönelik sert mesajlar içeren video klip, sosyal medya platformlarında izlenme rekorları kırıyor. Binlerce kişi tarafından paylaşılan görüntüler, kısa sürede dijital dünyanın en çok konuşulan içeriklerinden biri haline geldi.

Manevi bir atmosferin askeri güç gösterisiyle birleştiği klipte, gece yarısı sevkiyatı yapılan devasa füzeler ve gökyüzünü aydınlatan İHA görüntüleri yer alıyor. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir kısmının "beğeni" yağmuruna tuttuğu videoda, özellikle Tel Aviv vurgusu dikkat çekiyor.

 

Milyonların diline dolanan o sözler:

 

"İran'da füzeler hu der Allah,

İsrail inim inim inler Allah,

Müminler imanını yeniler Allah,

İzin ver de Tel Aviv'e girelim Allah,

İzin ver de yolunda ölelim Allah,

Göster zaferini görelim Allah."

 

Videoda yer alan askeri konvoylar, fırlatma rampalarından yükselen alevler ve İsrail'e yönelik kararlı duruş, izleyicilerden tam not aldı. Dijital mecralarda "Günün en çok paylaşılan klibi" olarak nitelendirilen çalışma, etkileyici görselleri ve dikkat çekici sözleriyle gündemdeki yerini koruyor.

Gönüllere taht kurdu: Celal Karatüre ve Aydınlık şiiri sosyal medyayı sallıyor
Gönüllere taht kurdu: Celal Karatüre ve Aydınlık şiiri sosyal medyayı sallıyor

Gündem

Gönüllere taht kurdu: Celal Karatüre ve Aydınlık şiiri sosyal medyayı sallıyor

Laikçi yobazları zıplattı! MHP lideri Bahçeli kayıtsız kalmadı
Laikçi yobazları zıplattı! MHP lideri Bahçeli kayıtsız kalmadı

Gündem

Laikçi yobazları zıplattı! MHP lideri Bahçeli kayıtsız kalmadı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23