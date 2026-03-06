Sosyal medya bu klibi konuşuyor: İran'da füzeler hu der Allah!

Manevi bir atmosferin askeri güç gösterisiyle birleştiği klipte, gece yarısı sevkiyatı yapılan devasa füzeler ve gökyüzünü aydınlatan İHA görüntüleri yer alıyor. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir kısmının "beğeni" yağmuruna tuttuğu videoda, özellikle Tel Aviv vurgusu dikkat çekiyor.

Milyonların diline dolanan o sözler:

"İran'da füzeler hu der Allah,

İsrail inim inim inler Allah,

Müminler imanını yeniler Allah,

İzin ver de Tel Aviv'e girelim Allah,

İzin ver de yolunda ölelim Allah,

Göster zaferini görelim Allah."

Videoda yer alan askeri konvoylar, fırlatma rampalarından yükselen alevler ve İsrail'e yönelik kararlı duruş, izleyicilerden tam not aldı. Dijital mecralarda "Günün en çok paylaşılan klibi" olarak nitelendirilen çalışma, etkileyici görselleri ve dikkat çekici sözleriyle gündemdeki yerini koruyor.