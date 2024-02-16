Sosyal medya bu haberleri konuşuyor! Eski Türkiye'de 'emekli' olmak
Emekliler üzerinden iktidarı hedef alanlara cevap sosyal medya kullanıcılarından geldi.
Eski Türkiye'de emeklinin içinde bulunduğu durum sosyal medyada gündem oldu.
AK Parti iktidarından önce emekli, ödeme günü olmasına rağmen kimi bayramlarda hak ettiği maaşını bile alamazken, Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki yeni Türkiye'de bayram öncesinde maaşlarıyla birlikte düzenli olarak ikramiyesini de almaya başladı.
Bugün iktidarı haksız ithamlarla emekliler üzerinden hedefe koyanlara cevap, sosyal medya kullanıcılarından geldi.
Geçmiş döneme ait gazete küpürlerini paylaşan X kullanıcıları, emeklinin öldükten sonra cenazesinin hastanelerde rehin akldığı günleri hatırlattı.
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