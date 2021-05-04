Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! İBB'den açıklama geldi

İBB tarafından satın alınan bin 200 attan 978'inin kaybolduğunun ortaya çıkmasının ardından bugün sosyal medyaya düşen görüntüler şüpheleri artırdı. İBB'den gelen açıklamada görüntülerin 2019’da Tarım Bakanlığı'nın ruam hastalığı nedeniyle gerçekleştirdiği at itlafı videosu olduğu belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından satın alınan fayton atlarının kayıp olduğu ortaya çıkmıştı.

Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, "İBB Meclisi’nin de onayıyla bin 200 at satın alınmıştı. Bu atların 978 tanesi İBB sorumluluğunda farklı illere gönderildi. Ancak bu atların kimler tarafından, nereye, ne amaçla gönderildiği, atların akıbetinin ne olduğu belli değil. İBB’nin ihmalleri nedeniyle 978 at kayıp" demişti.

Kayıp atlarla ilgili İBB'den yapılan açıklamada "Atların Adalar'daki bakımı sürecinde çeşitli sebeplerle toplam 224 at ölmüştür. Toplam 860 at sahiplendirilmiştir. İBB bünyesinde 115 adet atın bakımı sürdürülmektedir." ifadeleri yer almıştı.

Türkiye günlerdir yüzlerce atın akıbetini merak ederken sosyal medyaya düşen görüntüler şüpheleri artırdı.

Yerde çamur içinde çok sayıda ölü atın yer aldığı skandal görüntüler sonrası vatandaşlar İçişleri Bakanlığı'na çağrı yaptı.

İBB'den gelen açıklamada görüntülerin 2019’da Tarım Bakanlığı'nın ruam hastalığı nedeniyle gerçekleştirdiği at itlafı videosu olduğu belirtildi.