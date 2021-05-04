  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Resmi Gazete'de yayımlandı! Avlayana destek verilecek
Biyoenerji tesisinde dev yangın!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki önemli görüşme
Mısır anlaşmayı resmen duyurdu! 30 savaş uçağı...
Gündem Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! İBB'den açıklama geldi
Gündem

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! İBB'den açıklama geldi

İBB tarafından satın alınan bin 200 attan 978'inin kaybolduğu haberlerinden sonra sosyal medyada dolaşan bir görüntü şüpheleri artırdı.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 08:09:00 -

İBB tarafından satın alınan bin 200 attan 978'inin kaybolduğunun ortaya çıkmasının ardından bugün sosyal medyaya düşen görüntüler şüpheleri artırdı. İBB'den gelen açıklamada görüntülerin 2019’da Tarım Bakanlığı'nın ruam hastalığı nedeniyle gerçekleştirdiği at itlafı videosu olduğu belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından satın alınan fayton atlarının kayıp olduğu ortaya çıkmıştı.

Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, "İBB Meclisi’nin de onayıyla bin 200 at satın alınmıştı. Bu atların 978 tanesi İBB sorumluluğunda farklı illere gönderildi. Ancak bu atların kimler tarafından, nereye, ne amaçla gönderildiği, atların akıbetinin ne olduğu belli değil. İBB’nin ihmalleri nedeniyle 978 at kayıp" demişti.

Kayıp atlarla ilgili İBB'den yapılan açıklamada "Atların Adalar'daki bakımı sürecinde çeşitli sebeplerle toplam 224 at ölmüştür. Toplam 860 at sahiplendirilmiştir. İBB bünyesinde 115 adet atın bakımı sürdürülmektedir." ifadeleri yer almıştı.

Türkiye günlerdir yüzlerce atın akıbetini merak ederken sosyal medyaya düşen görüntüler şüpheleri artırdı.

Yerde çamur içinde çok sayıda ölü atın yer aldığı skandal görüntüler sonrası vatandaşlar İçişleri Bakanlığı'na çağrı yaptı.

İBB'den gelen açıklamada görüntülerin 2019’da Tarım Bakanlığı'nın ruam hastalığı nedeniyle gerçekleştirdiği at itlafı videosu olduğu belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gönül Dağı 27. Bölüm Fragmanı! Şebnem Dilligil: Bencil bir toplum olduk
Medya

Gönül Dağı 27. Bölüm Fragmanı! Şebnem Dilligil: Bencil bir toplum olduk

TRT’de izlenme rekorları kıran Gönül Dağı dizisinin Halime karakterini oynayan sanatçı Şebnem Dilligil açıklamalarda bulundu. Ayrıca Gönül D..
Malezya'dan Joe Biden'a sert tepki: Tarihi hilekarlık
Gündem

Malezya'dan Joe Biden'a sert tepki: Tarihi hilekarlık

Malezya'da iktidar koalisyonu partilerinden Malezya İslam Partisi (PAS), ABD Başkanı Joe Biden'ın skandal "Soykırım" açıklamasına çok sert t..
Mehmet Ceyhan'a Mason uzantısı Rotary'den 'Üstün Hizmet' ödülü! Gururla paylaştı
Gündem

Mehmet Ceyhan'a Mason uzantısı Rotary'den 'Üstün Hizmet' ödülü! Gururla paylaştı

Pandemi döneminde en çok tartışılan isimlerden biri olan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a Masonların 'görünen yüzü' olarak bilinen Rotary Kulübü'nd..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay