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Gündem Sosyal medya ayağa kalktı! Camide rezil görüntüler
Gündem

Sosyal medya ayağa kalktı! Camide rezil görüntüler

Tepki çeken görüntülerin paylaşılmasıyla gündem olan sosyal medya uygulaması Tik Tok'ta bir rezalet daha yaşandı. Camiye girerek imam cübbesi giyen bir kadın, Cübbeli Ahmet Hoca'nın bir konuşmasından aldığı sözlerini şarkılaştırarak caminin içinde söyledi. Video sosyal medyada büyük tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2020-08-31 13:06:00 -

Son dönemde skandal görüntülerin paylaşılmasıyla gündeme gelen Tik Tok uygulamasında tepki çeken bir görüntü daha paylaşıldı. Geçtiğimiz günlerde camide uygunsuz görüntüler çekerek Tik Tok'ta yayınlayan kadının yakalanmasının ardından yeni rezil görüntüler ortaya çıktı.

Cübbeli'nin sözlerini şarkıya çevirip camide söyledi

Gittiği bir camide imam cübbesi giyen kadın Cübbeli Ahmet olarak bilinen Mahmut Ünlü'nün bir vaazında kullandığı "Öp beni, yala beni, şap beni, şup beni,manyak manyak manyak işter, yazık değil mi bu gençliğe" sözlerini şarkıya çevirerek camide söyledi. Skandal video sosyal medyada yayılmasının ardından büyük tepki çekti.

"Cezasız kalmasın"

Rezil görüntülere sert tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları kadın hakkında hiçbir yasal işlem yapılmadığını belirterek İçişleri Bakanlığı'na ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na çağrıda bulundu. Kullanıcılar, "Bu rezil kadın cezasız kalmasın" çağrısında bulundu.

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