“Sosyal market” İzmirlilerin hizmetinde

Merkez üssü Seferihisar ilçesi açıkları olan depremde evleri ağır hasar gören ya da oluşan çatlaklar nedeniyle evlerine giremeyenler için Türkiye’nin dört bir yanından destek gelmeye devam ediyor. Kamu kurumlarının yanı sıra vatandaşların da katkılarıyla gönderilen malzemeler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kontrolünde, çadırların bulunduğu Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda kurulan sosyal marketler aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.