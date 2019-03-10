Sosyal konutlara 25 bini aşkın başvuru geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 67 ilde inşa edilecek 50 bin sosyal konuta ilginin yoğun olduğunu belirterek, “Üç gün içinde gelen talep sayısı 25 bini aştı” açıklamasında bulundu.

Projeler devam edecek

Dar ve orta gelirli aileler için konut üretmeye devam edeceklerini dile getiren Kurum, “Anadolu illerinde ardı ardına projeler hayata geçireceğiz. Bu anlamda Eskişehir önemli bir örnek. Tepebaşı, Zincirlikuyu, Odunpazarı ve Mamuca’da inşaat faaliyetlerine başlayacağız. Ve vatandaşlarımız kira öder gibi ev sahibi olacak” ifadelerini kullandı.

Kararlılıkla yürüyoruz

Ekonomiye de değinen Kurum, Türkiye’nin önünün kesilmeye çalışıldığını vurguladı. “Ülkemizin büyümesini, gelişmesini hazmedemeyenler kara tablolar çizerek halkımızı umutsuzluğa itmek istiyor” diyen Kurum, şöyle devam etti: “Türkiye tüm engellemelere, küresel operasyonlara rağmen 2023 hedeflerine kararlılıkla yürüyor, yürüyecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. İşte hamdolsun caddeler, sokaklar, meydanlar milletimizin sevgisiyle dolup taşıyor. Cumhur İttifakı el ele, kol kola meydanlarda milletimizle buluşuyor. Cumhur İttifakı masa başında kurulmuş, kâğıt kalemle oluşturulmuş bir ittifak değildir. İttifakın içerisinde gönül, ülke sevdası, karşılıklı saygı, devletimizin ve milletimizin bekası var.”