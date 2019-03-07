Sosyal konutlar için talep alımları başladı! Ev hayali gerçek olacak

Ekonomi Servisi

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), dar gelirli aileler için projeler üretmeye devam ediyor. Bu çerçevede sosyal konut başlığı altında yer alacak olan 50 bin daire için talep toplama süreci dün başladı.

Son tarih 19 Nisan

67 ilde üretilecek 2+1 ve 3+1 konutlar için geçerli olan başvurular 19 Nisan’a kadar devam edecek. 75 ila 128 metrekarelik konutların 6 bin 300’ü İstanbul’da, 2 bin 934’ü Ankara’da, 2 bin 500’ü İzmir’de, 2 bin 200’ü ise Adana’da yapılacak. Yatay mimari anlayışıyla inşa edilecek binalar 4-5 katlı olacak. Binaların etrafında sosyal donatılar, yeşil alanlar ve yürüyüş parkurları da yer alacak.

240 ay vade imkanı

240 ay yani 20 yıl vadeli daireler yüzde 10’dan başlayan peşinatlarla satışa çıkarılıyor. Yüzde 12’lik, yüzde 15’lik peşinat seçenekleri de söz konusu. Sosyal konutlar için başvuru şartlarını açıklayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şunları kaydetti: “Müracaatta bulunanların ev alacakları ilin sınırları içinde en az bir yıl ikamet ediyor olmaları gerekiyor. 2+1 konutlar için 25 yaşını, 3+1 için de 18 yaşını doldurmaları da şart. 2+1 konutlarımız için kapımızı çalanlar, ayda en fazla 4 bin 500 lira gelir elde etmeli. Bu rakam İstanbul’da 4 bin 800 lirayı buluyor. 3+1’de ise gelir şartımız yok. 2+1 konutlarımız için taksit tutarı 388 liradan başlıyor. Tutarlar illere göre değişiyor.”

Şehit aileleri de unutulmadı

Kurum, 50 bin konut için aynı anda talep toplayıp bir ilki hayata geçireceklerini belirterek, “Başvuruları alırken alt gelir grubu ile orta gelir grubunun yanı sıra şehit ailelerimize, gazilerimize ve emeklilerimize yönelik kontenjanımız olacak” dedi.

Dairelere ilgi yoğun

Fiyatları 116 bin ila 399 bin lira olan 2+1 ve 3+1 dairelere rağbet yoğun. TOKİ’den ev almak isteyen vatandaşlar, kayıt yaptırmak için dün banka şubelerine akın etti. Şubelerin önünde, gişelerin etrafında oluşan izdiham banka görevlilerini de şaşırttı. Taleplerin önümüzdeki günlerde daha da artacağı tahmin ediliyor.