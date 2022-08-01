Sosyal konut projesi ne zaman başlayacak? TOKİ sosyal konut projesi şartları neler, kimler yararlanacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesine ilişkin açıklama yaptı. Sosyal konut projesine değinen Kurum, "Önümüzdeki ay itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimize müjdeleyeceği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini 81 ilimizde başlatıyor olacağız" dedi.

Sosyal konutların içinde, cami, okul, yeşil alanların olacağını ifade eden Kurum, "Aslında medeniyetimizin bize tarif ettiği şehirleşme modelini, 81 ilimizde yaygın bir şekilde sürdürüyor olacağız" diye konuştu.

Sosyal konut projesi taksitleri ne kadar?

Kurum, şöyle devam etti: "Gerek altyapılı arsa ile gerek yapacağımız sosyal konutlarla gerekse şehirlerimizde istihdamı, yatırımı artıracak sanayi alanlarıyla birlikte bu projeyi müjdeleyeceğiz, Sayın Cumhurbaşkanımız paylaşacak. Vatandaşlarımız da kira öder gibi taksitlerini ödemek suretiyle ev sahibi olabilecek."

Sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek?

Alt yapılı arsaları da sürece dahil edeceklerini anlatan Kurum, inşaat maliyetlerini de devletin üstleneceğini kaydetti. Kura sisteminin uygulanacağı projeyi 3 yılda tamamlamayı planladıklarını söyledi.

Sosyal konut projesi satışları ne zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapması ve alınan kararları duyurması bekleniyor. 81 ilde yapılacak 150 bin sosyal konut projesi ile konut yapımı için hazine arazisi satışı da masaya yatırılacak. Konut projesinde vadenin 20 yıl olması beklenirken, projeden dar gelirli vatandaşlar yararlanacak. Yeni projede ayrıca; emekliler, şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra gençler ve yeni evleneceklere de ayrı kota sağlanacak.