Sosyal konut projesi ne zaman başlayacak? TOKİ sosyal konut projesi şartları neler, kimler yararlanacak?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ üzerinden her yıl 50 bin ya da 100 bin sosyal konut projesini vatandaşlara sunmakta. Konut fiyatları ile kira fiyatlarının cep yaktığı şu günlerde TOKİ sosyal konut projesi dar gelirli vatandaşları can suyu olması bekleniyor. Kurum, "Önümüzdeki ay itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimize müjdeleyeceği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini 81 ilimizde başlatıyor olacağız" dediği sosyal konut projesinde artık sona gelindi. Peki sosyal konut projesi hangi illerde yapılacak? Sosyal konut projesinden kimler yararlanacak, şartları neler? Sosyal konut projesinde vade kaç yıl olacak? Sosyal konutlar ne zaman, kaç yılda teslim edilecek?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesine ilişkin açıklama yaptı. Sosyal konut projesine değinen Kurum, "Önümüzdeki ay itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimize müjdeleyeceği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini 81 ilimizde başlatıyor olacağız" dedi.
Sosyal konutların içinde, cami, okul, yeşil alanların olacağını ifade eden Kurum, "Aslında medeniyetimizin bize tarif ettiği şehirleşme modelini, 81 ilimizde yaygın bir şekilde sürdürüyor olacağız" diye konuştu.
Sosyal konut projesi taksitleri ne kadar?
Kurum, şöyle devam etti: "Gerek altyapılı arsa ile gerek yapacağımız sosyal konutlarla gerekse şehirlerimizde istihdamı, yatırımı artıracak sanayi alanlarıyla birlikte bu projeyi müjdeleyeceğiz, Sayın Cumhurbaşkanımız paylaşacak. Vatandaşlarımız da kira öder gibi taksitlerini ödemek suretiyle ev sahibi olabilecek."
Sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek?
Alt yapılı arsaları da sürece dahil edeceklerini anlatan Kurum, inşaat maliyetlerini de devletin üstleneceğini kaydetti. Kura sisteminin uygulanacağı projeyi 3 yılda tamamlamayı planladıklarını söyledi.
Sosyal konut projesi satışları ne zaman?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapması ve alınan kararları duyurması bekleniyor. 81 ilde yapılacak 150 bin sosyal konut projesi ile konut yapımı için hazine arazisi satışı da masaya yatırılacak. Konut projesinde vadenin 20 yıl olması beklenirken, projeden dar gelirli vatandaşlar yararlanacak. Yeni projede ayrıca; emekliler, şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra gençler ve yeni evleneceklere de ayrı kota sağlanacak.