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Gündem Sosyal Güvenlik Uzmanı Ersin Konar’dan yurtdışında yaşayan Türklere dikkat çeken uyarılar
Gündem

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ersin Konar’dan yurtdışında yaşayan Türklere dikkat çeken uyarılar

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ersin Konar, Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde yaşayan Türkleri ilgilendiren, yeni yasal düzenlemelere ilişkin yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” programı canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 20:00:00 - 2021-01-08 21:32:43
Sosyal Güvenlik Uzmanı Ersin Konar’dan yurtdışında yaşayan Türklere dikkat çeken uyarılar

MUHAMMET SEYİTOĞLU / ANKARA 

Ülke dışında yaşayan Türk vatandaşlarının, 18 yaşını doldurduktan sonra geçirdikleri sigortalılık, sigortalılık sırasında veya sonrasında 1 yıla kadar geçirilen işsizlik süreleri borçlandırılarak Türkiye’den emekli olmaları mümkün.

Peki, yurtdışında yaşayıp da Türkiye’den emekli olmak için nelere dikkat edilmeli? Yine yurtdışında yaşayan Türkleri yakından ilgilendiren “otomatik bilgi paylaşımı” hangi ülkelerde geçerli, hangi ülkelerde ise geçerli değil… İşte tüm ayrıntılar…

Canlı Yayını İzlemek İçin:

https://www.youtube.com/watch?v=jubbLSfQQ4s&feature=youtu.be

 

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