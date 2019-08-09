0553 313 94 23

Sosyal güvenliğimiz BES’le yükselecek

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, SGK, OKS ve BES temelleri üzerinde yükselen sosyal güvenlik sisteminin yakın zamanda gerçekleşmesi beklenen düzenlemelerle yeni bir döneme gireceğini belirtti. Sincek, “Gelecek herkes için BES’le başlayacak” dedi.

09 Ağustos 2019 Cuma 11:07
Sosyal güvenliğimiz BES’le yükselecek

Türkiye’de uygulanan Bireysel Emeklilik Sistemi’nin sunduğu avantajların Avrupa ülkelerinde bile olmadığına dikkat çeken Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Türkiye’de BES sadece bireylerin değil OKS ile tüm çalışanların da geleceklerini planladıkları bir yapı haline geldi” dedi.

Yüzde 25 devlet katkısı ile yatırılan her 100 TL’ye devletin de 25 TL katkıda bulunduğunu ifade eden Sincek, “Emeklilik günlerinize bugünden benzeri bulunmayan bir yatırım yapabiliyorsunuz. SGK’yı tamamlayan BES ile hem kendi geleceğinize hem de 18 yaş üstü çocuklarınızın da geleceğine yatırım yapabilirsiniz” diye konuştu.

Az parayla tasarruf mümkün

Günümüzün en uygun tasarruf aracının BES olduğunu aktaran Ayhan Sincek, açıklamalarını şöyle sürdürü: “BES, geliri ne olursa olsun az parayla tasarruf yapılabilen ve en masrafsız alternatif. Hem kendi geleceğini hem de aile üyelerinin geleceğini küçük küçük birikimlerle planlamak mümkün. Aylık katkı paylarının yanı sıra elde kalan paraları da dönem dışında bireysel emeklilik hesabınıza ek katkı payı olarak aktarıp buradaki tasarrufunuzu ve kazancınızı arttırabilirsiniz. BES, küçük birikimlerle uzun vadede büyük tasarrufları ulaşmak isteyenler için en uygun tercih. Ancak asıl mühim olan sistemde kalmak, uzun vadeli plan yapmak ve geleceği düşünmek.

Özellikle gençler için fırsat

Özellikle gençlerin erkenden BES’e katılmasını öneren Sincek, şunları söyledi: “Gençlerimiz BES sistemine başlarken küçük miktarlarda, minimum tutarlarla başlayabilirler. Gelirleri arttıkça ödedikleri katkı paylarını artırılabilirler. İlerleyen yaşlarda hayallerinin gerçekleşmesine BES vesile olabilir. Günü birlik değişimlerden ve dönemlik dalgalanmalardan kaygı duymadan, yüzde 25 gibi bir devlet katkısı ve fon getirisi ile böylesine uzun soluklu bir sistemin içerisinde olmak paha biçilemez.

“BES kişisel geleceğinizin güvencesi”

Ayhan Sincek yakın zamanda kıdem tazminatı yönetiminin de yapılabileceği konuşulan emeklilik fonlarının Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi adı altında yeni bir döneme girmesini beklediklerini belirtti. Sincek, “Kıdem tazminatının bir fon aracılığıyla yönetilmesi, OKS’de yaş sınırının kaldırılması, acil ihtiyaçların sistemden çıkmadan karşılanması ve iş veren katkısının artırılması gibi pek çok düzenlemeyle emeklilikte daha entegre bir yapıya geçiliyor. Tasarrufların yönetiminin BES üzerinden yapılması ile insanlar tasarrufları üzerinde daha fazla söz sahibi olacaklar ve daha fazla birikim yapma imkanlarına kavuşacaklar, ayrıca bu sayede ülke ekonomisinin ihtiyaç duyduğu yerli kaynağın da sağlanmış olacağını umuyoruz. BES kişisel geleceğinizin güvencesi, ülke ekonomisinin de dinamosu olacak” şeklinde konuştu.

Birikimler anında ‘cep’te

Sincek, “Bireysel Emeklilik için Katılım Emeklilik olarak sunduğumuz gelişmiş teknolojik alt yapısı sayesinde kişiler biriken paralarını cep telefonundan anlık takip edebilir, düzenli olarak yayınladığımız fon bültenlerinden bilgi alarak altın ve döviz fonları dahil istedikleri fonu tercih edip yine cep uygulaması üzerinden fon değişikliği yapabilir. Bu sayede tasarruflardan maksimum kazanç elde etmek mümkün” açıklamasında bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 11:07
  1. Bireysel Emeklilik Sistemi
  2. OKS
  3. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GRAFİKLİ - Süper Lig'e "teknik" bakış
    1. GRAFİKLİ - Süper Lig'e "teknik" bakış
    2. Temmuz ayından en çok dolar kuru..
    3. Kütahya’da ’Engelsiz belediye’ projesi
    4. Yunusemre’de kurban kesim yerlerinde..
    5. ABD’nin milli istihbaratının başına..
    6. Almanya ve Türkiye yapay zekada..
    7. "İnşallah bu takımı Avrupa'ya..
    8. "Kurban etlerini alüminyum folyoya..
    9. Sosyal güvenliğimiz BES’le yükselecek
    10. Türkiye'nin uzay yolculuğunda özel..
    11. Yabancıların Gözüyle Türkiye - "Türk..
    12. Şehitkamil’deki camiler bayram..
    13. Çocuklar Kabe'nin neşesi oldu
    14. Başkan Kılıç’tan trafik mesajı
    15. Spekülatif kur atağında bir yıl geride..
    16. "Türkiye diplomatik arenada barış,..
    17. Adıyaman'da otomobilin çarptığı kişi..
    18. Liderlerin bayram programı
    19. Kıbrıs’ta liderlerin kritik görüşmesi..
    20. TCMB'den repo ihalesi
    21. Çakır’dan bağış kampanyasına tam destek
    22. Kütahya Yeşilay’dan Rektör Uysal’a..
    23. (Özel) Veterinerler kurbanları ‘Rueff..
    24. Genç güreşçiler, Estonya’daki Dünya..
    25. Bayram şekerleri tezgahları süslüyor
    26. Kurban eti nasıl saklamalı
    27. FETÖ’den aranan şahıs trafik..
    28. Hindistan’da sağanak muson yağmurları:..
    29. Şaphane Kır Düğün Salonu’na ilave tesis
    30. En çok ihracat alüminyumda
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Eminönü'nde yaşanan olayla ilgili Emniyet'ten açıklama
    Eminönü'nde yaşanan olayla ilgili Emniyet'ten açıklama