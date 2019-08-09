Sosyal güvenliğimiz BES’le yükselecek

Türkiye’de uygulanan Bireysel Emeklilik Sistemi’nin sunduğu avantajların Avrupa ülkelerinde bile olmadığına dikkat çeken Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Türkiye’de BES sadece bireylerin değil OKS ile tüm çalışanların da geleceklerini planladıkları bir yapı haline geldi” dedi.

Yüzde 25 devlet katkısı ile yatırılan her 100 TL’ye devletin de 25 TL katkıda bulunduğunu ifade eden Sincek, “Emeklilik günlerinize bugünden benzeri bulunmayan bir yatırım yapabiliyorsunuz. SGK’yı tamamlayan BES ile hem kendi geleceğinize hem de 18 yaş üstü çocuklarınızın da geleceğine yatırım yapabilirsiniz” diye konuştu.

Az parayla tasarruf mümkün

Günümüzün en uygun tasarruf aracının BES olduğunu aktaran Ayhan Sincek, açıklamalarını şöyle sürdürü: “BES, geliri ne olursa olsun az parayla tasarruf yapılabilen ve en masrafsız alternatif. Hem kendi geleceğini hem de aile üyelerinin geleceğini küçük küçük birikimlerle planlamak mümkün. Aylık katkı paylarının yanı sıra elde kalan paraları da dönem dışında bireysel emeklilik hesabınıza ek katkı payı olarak aktarıp buradaki tasarrufunuzu ve kazancınızı arttırabilirsiniz. BES, küçük birikimlerle uzun vadede büyük tasarrufları ulaşmak isteyenler için en uygun tercih. Ancak asıl mühim olan sistemde kalmak, uzun vadeli plan yapmak ve geleceği düşünmek.”

Özellikle gençler için fırsat

Özellikle gençlerin erkenden BES’e katılmasını öneren Sincek, şunları söyledi: “Gençlerimiz BES sistemine başlarken küçük miktarlarda, minimum tutarlarla başlayabilirler. Gelirleri arttıkça ödedikleri katkı paylarını artırılabilirler. İlerleyen yaşlarda hayallerinin gerçekleşmesine BES vesile olabilir. Günü birlik değişimlerden ve dönemlik dalgalanmalardan kaygı duymadan, yüzde 25 gibi bir devlet katkısı ve fon getirisi ile böylesine uzun soluklu bir sistemin içerisinde olmak paha biçilemez.”

“BES kişisel geleceğinizin güvencesi”

Ayhan Sincek yakın zamanda kıdem tazminatı yönetiminin de yapılabileceği konuşulan emeklilik fonlarının Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi adı altında yeni bir döneme girmesini beklediklerini belirtti. Sincek, “Kıdem tazminatının bir fon aracılığıyla yönetilmesi, OKS’de yaş sınırının kaldırılması, acil ihtiyaçların sistemden çıkmadan karşılanması ve iş veren katkısının artırılması gibi pek çok düzenlemeyle emeklilikte daha entegre bir yapıya geçiliyor. Tasarrufların yönetiminin BES üzerinden yapılması ile insanlar tasarrufları üzerinde daha fazla söz sahibi olacaklar ve daha fazla birikim yapma imkanlarına kavuşacaklar, ayrıca bu sayede ülke ekonomisinin ihtiyaç duyduğu yerli kaynağın da sağlanmış olacağını umuyoruz. BES kişisel geleceğinizin güvencesi, ülke ekonomisinin de dinamosu olacak” şeklinde konuştu.

Birikimler anında ‘cep’te

Sincek, “Bireysel Emeklilik için Katılım Emeklilik olarak sunduğumuz gelişmiş teknolojik alt yapısı sayesinde kişiler biriken paralarını cep telefonundan anlık takip edebilir, düzenli olarak yayınladığımız fon bültenlerinden bilgi alarak altın ve döviz fonları dahil istedikleri fonu tercih edip yine cep uygulaması üzerinden fon değişikliği yapabilir. Bu sayede tasarruflardan maksimum kazanç elde etmek mümkün” açıklamasında bulundu.