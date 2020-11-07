Sosyal destekler 41 milyar lirayı aştı

Bakan Selçuk, vatandaşlara hizmetlerini daha etkin şekilde ulaştırmak için faaliyetlerini çalışma hayatı, sosyal güvenlik, sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar başlıklarında yürüttüklerini söyledi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla etkin şekilde mücadele ettiklerini ifade eden Selçuk, “Salgından etkilenen tüm toplum kesimlerine yönelik Sosyal Koruma Kalkanını hayata geçirdik. Sosyal Koruma Kalkanımız çerçevesinde Bakanlık olarak doğrudan vatandaşlarımıza sağladığımız yardım ve desteklerin toplam tutarı 41 milyar lirayı geçti. Koşullarını esnettiğimiz Kısa Çalışma Ödeneği ile marttan bu yana 3,6 milyon çalışanımız için 21,8 milyar lira ödeme yaptık” diye konuştu.



Bu süreçte istihdamı korumak için sözleşme fesih kısıtı getirdiklerini anımsatan Selçuk, şu bilgileri paylaştı:



“İşverenlerince ücretsiz izne çıkarılan çalışanlarımıza sağlanan Nakdi Ücret Desteği kapsamında 2 milyonu aşkın çalışana 5,1 milyar lira ödeme yaptık. Salgının etkilerini atlatarak normal çalışma düzenine dönen iş yerlerimizi de Normalleşme Desteği ile desteklemeye devam ediyoruz. Normalleşme desteğinden şu ana kadar 2 milyon 126 bin 115 sigortalı yararlanmış ve toplam 1,7 milyar liraya yakın prim desteği sağlanmıştır. Salgın döneminde, işsizlik ödeneği olarak 881 bin kişiye 4,2 milyar lira ödeme yaptık. Yine bu dönemde Pandemi Sosyal Destek programıyla 6 milyondan fazla haneye biner lira nakdi destek sağladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı ‘Biz Bize Yeteriz’ kampanyasında milletimizin yaptığı 2 milyar lira bağışı da ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Devletimiz, tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecektir.”