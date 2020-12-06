Sosyal Destek Vefa Grubu yaşlıları yalnız bırakmadı

Sosyal Destek Vefa Grubu bu hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında da yaşlılarımızın hizmetinde oldu.

Niğde Belediyesi koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara yardım kolisi ulaştırıyor. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yaptığı açıklamada; "Kısıtlamadan dolayı sokağa çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için seferber olduk. İhtiyaçları olan yardım kolilerini ikametlerine gönderdik. Niğde Belediyesi olarak ihtiyaçları olanlara gerekli desteği sağlıyoruz. Her konuda yanlarındayız." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı

Uygulanacak yeni tedbir kararlarını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının Sosyal Destek Vefa Grubu tarafından karşılanmaya devam edeceğini ifade etmişti.