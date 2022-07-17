Sosyal demokrat mıydınız siz? CHP'li başkandan engellilere skandal sözler
Ardahan Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Faruk Demir, kaldırım çalışmalarını denetlediği esnada, yanına gelen bir vatandaşın engelli yollarını sorması üzerine skandal bir yanıt verdi.
Ardahan Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Faruk Demir, kaldırım çalışmalarını denetlediği sırada, yanına gelen bir vatandaşın engelli yollarını sorması üzerine skandal bir cevap verdi.
Demir, "Biz onları kolundan tutar götürürüz, her yol bitti engelli yolu mu kaldı" diye cevap vermeye kalktı.
CHP'li başkana tepkiler çığ gibi büyüdü.