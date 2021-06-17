Liseler kendi aralarında gruplara ayrıldığı için her lisenin kendine ait ders müfredatı vardır. Eğitim ve öğretim dönemi sona ermek üzereyken, bu sene 11. Sınıfa geçecek lise öğrencileri okudukları lisenin ders müfredatı ve ders saatleri araştırmaya başladı. İşte merak edilen haberin detayları…

Sosyal Bilimler Lisesi 11. Sınıfta hangi dersler var?

11. sınıfa gelindiğinde öğrenciler kendi alanlarına göre sayısal, sözel ve eşit ağırlıklı dersleri görürler. Fakat bazı dersler bütün 11. sınıf sosyal bilimler lisesi öğrencileri için geçerlidir. 11. sınıf sosyal bilimler lisesi öğrencilerinin göreceği ortak dersler ve ders saatleri aşağıdaki gibidir.