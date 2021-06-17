  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı
Türkiye ve AB arasında kritik temas
ABD'de son korona bilançosu açıklandı
Putin'den flaş Biden açıklaması
Eğitim Sosyal Bilimler Lisesi 11. Sınıfta hangi dersler var?
Eğitim

Sosyal Bilimler Lisesi 11. Sınıfta hangi dersler var?

Milli Eğitim Bakanlığı bu sene için olan müfredatını internet sitesinden yayınladı. Bunun üzerine Sosyal Bilimler lisesi 11. Sınıfa geçen öğrenciler, bu yıl 11. Sınıfınlar için hazırlanmış ders müfredatını araştırmaya başladı. Peki, Sosyal Bilimler Lisesi 11. Sınıfta hangi dersler var?

Yeniakit Publisher
2021-06-17 17:06:00 -
Sosyal Bilimler Lisesi 11. Sınıfta hangi dersler var?

Liseler kendi aralarında gruplara ayrıldığı için her lisenin kendine ait ders müfredatı vardır. Eğitim ve öğretim dönemi sona ermek üzereyken, bu sene 11. Sınıfa geçecek lise öğrencileri okudukları lisenin ders müfredatı ve ders saatleri araştırmaya başladı. İşte merak edilen haberin detayları…

Sosyal Bilimler Lisesi 11. Sınıfta hangi dersler var?

11. sınıfa gelindiğinde öğrenciler kendi alanlarına göre sayısal, sözel ve eşit ağırlıklı dersleri görürler. Fakat bazı dersler bütün 11. sınıf sosyal bilimler lisesi öğrencileri için geçerlidir. 11. sınıf sosyal bilimler lisesi öğrencilerinin göreceği ortak dersler ve ders saatleri aşağıdaki gibidir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay