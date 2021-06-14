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Eğitim Sosyal bilimler lisesi 10. Sınıf dersleri nelerdir?
Eğitim

Sosyal bilimler lisesi 10. Sınıf dersleri nelerdir?

Sosyal bilimler lisesi, sosyal bilimler ve edebiyat alanları üzerinde donanımlı bireyler yetiştirmeyi hedefleyen liselerdir. Dünya’da ilk kez İstanbul’da açılmıştır. Sosyal bilimler lisesinin ikinci yılına girecek olan öğrenciler, ikinci sınıfın derslerini sorgulamakta. Peki, Sosyal bilimler lisesi 10. Sınıf dersleri nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-06-14 21:55:00 -
Sosyal bilimler lisesi 10. Sınıf dersleri nelerdir?

Yeni dönemle birlikte, bu sene 10. Sınıfa geçecek lise öğrencileri okudukları lisenin ders müfredatı ve ders saatleri araştırmaya başladı. İşte merak edilen haberin detayları…

Sosyal bilimler lisesi 10. Sınıf dersleri nelerdir?

Sosyal bilimler liselerinde toplam haftalık 39 saat zorunlu olarak öğrencilerin görmesi gereken derslerdir. Bunun yanında 1 saat Rehberlik dersi olmaktadır. Toplam olarak haftada 40 saat ders görülmektedir.

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