Soslu mantı tarifi, Domates soslu mantı nasıl yapılır?

Domates soslu mantı tarifi klasik mantının alternatifi olarak sveilen bir mantı çeşididir. Salçalı olarak da yapılan soslu mantı domates sosu ile de yapılır. İşte soslu mantı tarifi...

Malzemeler

400 gr hazır mantı

5 litre su

1 kahve fincanı zeytinyağı

1 soğan

2 diş sarımsak

4 domates

1 su bardağı domates suyu

1 çorba kaşığı taze adaçayı

1 kahve fincanı krema

50 gr parmesan peyniri

Tuz

karabiber

Nasıl Yapılır?

Geniş bir tencerede 1 tatlı kaşığı tuz ilave edilmiş suyu kaynatın. Mantıları ekleyip hafif yumuşayıncaya kadar pişirin. Mantıları süzün. Zeytinyağının yarısı ile karıştırıp tatlandırın.

Domateslerin kabuklarını soyun. Dörde bölüp çekirdeklerini temizleyin. 1 santim kalınlığında uzun şeritler halinde kesin. Soğan ve sarımsakları soyup kıyın.

Geniş bir tavada kalan zeytinyağını ısıtın. Kıyılmış soğan ve sarımsakları 5 dakika kadar (rengi dönmeden) kavurun. Domates suyunu ekleyin ve boza kıvamı alana kadar kısık ateşte pişirin.

Doğranmış domatesleri ilave edip 5 dakika daha pişirin. Küçük doğranmış adaçaylarını ekleyip bir kaç dakika daha pişirmeye devam edin.

Ocaktan alın. İyice çırpılmış krema, tuz ve karabiber ekleyip tatlandırın.

Haşlanıp süzülmüş mantıyı servis tabağına aktarın. Mantının üzerine domatesli sosu gezdirerek dökün. Rendelenmiş parmesan peyniri ile süsleyip sıcak yada ılık servis yapın.