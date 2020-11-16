  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Soslu mantı tarifi, Domates soslu mantı nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Soslu mantı tarifi, Domates soslu mantı nasıl yapılır?

Soslu mantı tarifi, Domates soslu mantı nasıl yapılır? Mantı, çeşitli baharatlarla çeşnilendirilen kıymanın, küçük hamur parçalarının içine konulması ve bu hamur parçalarının suda haşlanması ile yapılan yemektir. Soslu mantı, domates soslu mantı veya salçalı mantısı nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2020-11-16 21:47:00 -
Soslu mantı tarifi, Domates soslu mantı nasıl yapılır?

Domates soslu mantı tarifi klasik mantının alternatifi olarak sveilen bir mantı çeşididir. Salçalı olarak da yapılan soslu mantı domates sosu ile de yapılır. İşte soslu mantı tarifi...

Malzemeler

400 gr hazır mantı
5 litre su
1 kahve fincanı zeytinyağı
1 soğan
2 diş sarımsak
4 domates
1 su bardağı domates suyu
1 çorba kaşığı taze adaçayı
1 kahve fincanı krema
50 gr parmesan peyniri
Tuz
karabiber

Nasıl Yapılır?

Geniş bir tencerede 1 tatlı kaşığı tuz ilave edilmiş suyu kaynatın. Mantıları ekleyip hafif yumuşayıncaya kadar pişirin. Mantıları süzün. Zeytinyağının yarısı ile karıştırıp tatlandırın.

Domateslerin kabuklarını soyun. Dörde bölüp çekirdeklerini temizleyin. 1 santim kalınlığında uzun şeritler halinde kesin. Soğan ve sarımsakları soyup kıyın.

Geniş bir tavada kalan zeytinyağını ısıtın. Kıyılmış soğan ve sarımsakları 5 dakika kadar (rengi dönmeden) kavurun. Domates suyunu ekleyin ve boza kıvamı alana kadar kısık ateşte pişirin.

Doğranmış domatesleri ilave edip 5 dakika daha pişirin. Küçük doğranmış adaçaylarını ekleyip bir kaç dakika daha pişirmeye devam edin.

Ocaktan alın. İyice çırpılmış krema, tuz ve karabiber ekleyip tatlandırın.

Haşlanıp süzülmüş mantıyı servis tabağına aktarın. Mantının üzerine domatesli sosu gezdirerek dökün. Rendelenmiş parmesan peyniri ile süsleyip sıcak yada ılık servis yapın.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kur'an-ı Kerim'i yırtmıştı! Emniyetten flaş açıklama
Gündem

Kur'an-ı Kerim'i yırtmıştı! Emniyetten flaş açıklama

Youtube üzerinden yayın yapan İbrahim Atabey adlı Kemalist şahıs yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e alçakça saldırdı. Büyük tepki çeken olay so..
İran'dan Türkiye'ye skandal suçlama
Dünya

İran'dan Türkiye'ye skandal suçlama

İran, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferini gölgelemeye devam ediyor. Türkiye'nin bölgeye yabancı savaşçı gönderdiğini öne süren Tahran yöne..
iPhone'daki 'Siri' uygulamasında Süleyman Soylu skandalı! İfşa olunca hemen düzelttiler
Gündem

iPhone'daki 'Siri' uygulamasında Süleyman Soylu skandalı! İfşa olunca hemen düzelttiler

Eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında dikkat çeken bir paylaşım..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay