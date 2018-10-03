Sosis ve pastırma tüketenler, tehlikenin farkında mısınız?
Türkiye'de herkesin severek tükettiği işlenmiş gıdaların başında gelen sosis, pastırma gibi ürünlerin, kadınlarda meme kanserine yol açtığı ifade edildi.03 Ekim 2018 Çarşamba 14:43
Pastırma ve sosis gibi işlenmiş et ürünlerini düzenli olarak tüketmenin, kadınlarda meme kanseri riskini artırabileceği bildirildi.
BBC'nin haberinde, bir milyondan fazla kadınla ilgili verileri içeren 15 araştırmanın sonuçları üzerinde yapılan incelemenin, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) işlenmiş gıdalar ile kanser arasındaki ilişkiyi ortaya koyan bulgularını destekler nitelikte olduğu ifade edildi.
İnceleme, yüksek miktarda işlenmiş et tüketen kadınların meme kanserine yakalanma ihtimalinin, çok az yiyenlere kıyasla yüzde 9 arttığını gösterdi.
Uzmanlar, incelenen 15 araştırmada yüksek miktarda tüketim tanımlarının değişiklik gösterdiğine işaret ederken, İngiltere'de yapılan araştırmalarda yüksek miktarın günde 9 gramdan fazla olarak belirlendiği kaydedildi.
Çalışmanın ayrıntıları "International Journal of Cancer" dergisinde yayımlandı.
Kanser ile işlenmiş et arasındaki ilişkinin kanser ile kırmızı et arasında gözlemlenmediğine de işaret edildi.
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