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Soruşturmada bu iki isim dikkat çekti! FETÖ ile Oktar arasındaki bağlantıyı sağlayanlar...

Gazeteci Dilek Güngör, Adnan Oktar ve örgüt mensupları soruşturmasında, Oktar ile FETÖ arasındaki bağlantıyı sağlayan iki isim üzerinde durulduğunu belirtti. Bunlar Jonathan Schanzer ve Ferit Erdem Rahvancı…

18 Temmuz 2018 Çarşamba 16:00
Soruşturmada bu iki isim dikkat çekti! FETÖ ile Oktar arasındaki bağlantıyı sağlayanlar...

Adnan Oktar ve örgütü hakkında soruşturma sürerken, Oktar ile FETÖ bağlantılarına ilişkin iddiaları Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör kaleme aldı. Güngör'ün aktardığına göre soruşturma dosyasında, söz konusu bağlantıyı sağlayan iki isim üzerinde duruluyor; Jonathan Schanzer ve Ferit Erdem Rahvancı…

Güngör yazısında söz konusu bağlantıyı sağladığı iddia edilen isimlerle ilgili şunları yazdı:

"Gelelim Adnan Oktar'ın FETÖ bağlantılarına... Size iki isimden bahsedeceğim. Biri Jonathan Schanzer, diğeri de Ferit Erdem Rahvancı...

Schanzer, ABD'nin Zarrab üzerinden Türkiye'ye kurduğu kumpasta başta gelen aktörlerden biriydi. Türkiye karşıtlığıyla tanınan, İsrail'e yakın neoconlardan olan Schanzer, davada bilirkişi olmuştu. Kendisi İsrail'in fonladığı düşünce kuruluşu FDD'nin kıdemli başkan yardımcısı... Schanzer'in İstanbul'a geldiğinde kaldığı otel de dahil tüm masrafları Oktar örgütü tarafından karşılanıyor. Hazırlanan dosyada ayrıntıları var. Bu tesadüf mü?

Adnan Oktar örgütünün ABD temsilcisi Ferit Erdem Rahvancı'ya gelirsek... Rahvancı, 2009'da ABD'de Yorktest adlı gıda testinin temsilciliğini almış. Birkaç yıl hem firmayı hem de müşterileri dolandırmış. Sonra firmanın ismini kendi adına tescil ettirmiş. ABD'li firma da kendisine dava açmış. Sonra da Yorktest temsilciliği başka bir gruba geçmiş. Oktar'ın müridi de kendisine Pinner Test markası oluşturmuş. Milletin parayla kanını alıp, beslenme testi uygulayacağını söyleyerek sahte raporlarla yüzlerce kişiyi dolandırmış. Alınan kanların nereye götürüldüğü de meçhul... Rahvancı, FETÖ ile Adnan Oktar arasındaki tüm bağlantıyı sağlayan kişi olarak biliniyor. Rahvancı ve eşinin FETÖ ile ciddi irtibatları var. Detayları yakında dosyada göreceğiz."

 

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 16:00
  1. İstanbul
  2. Dilek Güngör
  3. FETÖ
  4. Adnan Oktar

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