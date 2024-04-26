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Aktüel Soruşturma başlatıldı! Gaziantep’te şiddetli patlama sesi
Aktüel

Soruşturma başlatıldı! Gaziantep’te şiddetli patlama sesi

Yeniakit Publisher
2024-04-26 01:34:00 -
Soruşturma başlatıldı! Gaziantep’te şiddetli patlama sesi

Gaziantep-Nizip'e bağlı Suriye sınır hattındaki kırsal mahallelerde şiddetli bir patlama sesi duyuldu.

Olay, Gaziantep’in Nizip ilçesine bağlı Suriye sınır hattındaki kırsal mahallelerde meydana geldi. İddiaya göre, özellikle bölgedeki kırsal Gökçeli Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar bir anda çok yüksek bir patlama sesi duydu. Duydukları sesle korku ve panik yaşayan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine sesin duyulduğu bölgelere jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı olay sonrası patlama sesinin kaynağı ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Olayla ilgili çalışma yapan ekiplerin boş araziye havan mermisi düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

Yaşadıkları korku ve paniği anlatan Çapan Köse ve Adil Yılmaz isimli vatandaşlar, önce kısa süreli keskin bir ışık gördüklerini sonrasında ise şiddetli bir patlama sesiyle irkildiklerini söyledi. Vatandaşlar, Suriye’ye yakın olduklarını ve oradan bir şey düşme ihtimalinin akıllarına geldiğini de ifade etti.

Konu ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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