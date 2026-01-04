  • İSTANBUL
Soruşturma başlatılan Bedri Usta'nın müşterisi ile alay ettiği video ortaya çıktı: 4 bin lira hesap vermişsin ağlıyorsun yaa! Boşuna kıçını yırtma
Gündem

Soruşturma başlatılan Bedri Usta’nın müşterisi ile alay ettiği video ortaya çıktı: 4 bin lira hesap vermişsin ağlıyorsun yaa! Boşuna kıçını yırtma

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

4 bin liralık lahmacun ve çorba menüsüyle tepkilerin odağındaki Bedri Usta isimli şahıs hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılırken, restoranıyla ilgili iddialara yenileri eklendi. Müşterilerden 500 TL vale ücreti ve masaya ikram olarak servis edilen ürünler için para talep edildiği ortaya çıkarken Bedri Usta’nın müşterisi ile alay ettiği videoda da ortaya çıktı: “4 bin lira hesap ödemişsin ağlıyorsun yaa. Sana zorla içeri gir diyen var mı? Boşunuza kıçınızı mıçınızı yırtmayın. Yiyorsun içiyorsun ağlıyorsun. Pahalıysa girmeyeceksin kardeşim.”

İstanbul Kadıköy’de bir müşteri, 4 bin TL’lik lahmacun ve çorba menüsüne isyan ederek restoran adisyonunu sosyal medyada paylaşmasına karşılık işletme sahibi Bedri Usta lakaplı Bedrettin Aydoğdu “Senin takipçin az, dur ben paylaşayım da adam gör” karşılığını vermişti. Tepkilerin odağına yerleşen Aydoğdu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da yapılan şikayetler ve ihbarlar sonucu res’en soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı da 5 ayrı ürün hakkında 'haksız fiyat artışı' nedeniyle inceleme başlatırken Bedri Usta’nın müşterisi ile alay ettiği videoda da ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

Bir sosyal medya kullanıcısının Bedri Usta restoranlarının Kalamış şubesinde yediği yemekten sonra paylaştığı adisyon, Bedrettin Aydoğdu'nun tepki göstermesine neden olmuştu. Müşteri, restoran zincirinin Kadıköy'deki şubesinde yediği yemeğin ardından yaptığı paylaşımda restorandaki fiyatlara isyan ederek, "Sadece yemek ve kuver: 3.600 TL. Kapıda ödediğimiz 400 TL vale ücretini de ekleyince, 2 saatlik bir yemeğin maliyeti tam 4.000 TL. Evet, yanlış duymadınız. Üç kişi (biri bebek sayılır), alkolsüz bir akşam yemeği.  Bir lahmacunun 290 TL, bir çorbanın 380 TL olduğu yerde, o parayı yemek yerine geleceğe yatırmak artık bir tercih değil, zorunluluk. Mekanları severiz, esnaf kazansın isteriz ama ipin ucu kaçtı" ifadelerini kullanmıştı.

.

 

 

1
Yorumlar

Yorumlar

Mehmet

Böyle edepsiz agzi bozuklar oradan çoğalmış Buna devlet öyle bir ders vermeli Aleme ibret olsun. Müşterileri ile veli niyetine kufr ediyor hakaret ediyor

Miller

Enflasyonu körükleyen bu tipler senin yaptığın yemek nedir soyguncu bunun dükkanını kapatın gştmeyin bunun meksnına yaptığı yemek yenmez
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
