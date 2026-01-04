Soruşturma başlatılan Bedri Usta’nın müşterisi ile alay ettiği video ortaya çıktı: 4 bin lira hesap vermişsin ağlıyorsun yaa! Boşuna kıçını yırtma

İstanbul Kadıköy’de bir müşteri, 4 bin TL’lik lahmacun ve çorba menüsüne isyan ederek restoran adisyonunu sosyal medyada paylaşmasına karşılık işletme sahibi Bedri Usta lakaplı Bedrettin Aydoğdu “Senin takipçin az, dur ben paylaşayım da adam gör” karşılığını vermişti. Tepkilerin odağına yerleşen Aydoğdu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da yapılan şikayetler ve ihbarlar sonucu res’en soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı da 5 ayrı ürün hakkında 'haksız fiyat artışı' nedeniyle inceleme başlatırken Bedri Usta’nın müşterisi ile alay ettiği videoda da ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

Bir sosyal medya kullanıcısının Bedri Usta restoranlarının Kalamış şubesinde yediği yemekten sonra paylaştığı adisyon, Bedrettin Aydoğdu'nun tepki göstermesine neden olmuştu. Müşteri, restoran zincirinin Kadıköy'deki şubesinde yediği yemeğin ardından yaptığı paylaşımda restorandaki fiyatlara isyan ederek, "Sadece yemek ve kuver: 3.600 TL. Kapıda ödediğimiz 400 TL vale ücretini de ekleyince, 2 saatlik bir yemeğin maliyeti tam 4.000 TL. Evet, yanlış duymadınız. Üç kişi (biri bebek sayılır), alkolsüz bir akşam yemeği. Bir lahmacunun 290 TL, bir çorbanın 380 TL olduğu yerde, o parayı yemek yerine geleceğe yatırmak artık bir tercih değil, zorunluluk. Mekanları severiz, esnaf kazansın isteriz ama ipin ucu kaçtı" ifadelerini kullanmıştı.

.