Sorunları Bakan Pakdemirli’ye iletti

Merzifon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Dağdelen, tarım ve esnafların sorunlarını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye iletti.

Dursun Dağdelen, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile TOBB Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu öncülüğünde düzenlenen video konferansa katıldı. Tarım ve esnafın sorunlarını Bakan Pakdemirli’ye ileten Dağdelen, “Tarım ile ilgili sorunlarımız olan soğan ve patates gibi çok potansiyelli çiftçilere hitap eden ürünlerin ihracatına müsaade edilmemesi Türkiye’de birçok çiftçinin batmasına sebep olmuştur. Yanı sıra esnaflarımızı çokça sıkıntılarla elde ettiği yurt dışı pazarlarının Mısır devleti gibi ülkelerin eline geçmesine sebep olduğu, bölgemizde bulunan çiftçilerimiz sulama sorunlarından dolayı ve sulama suyu fiyatının yüksekliğinden dolayı büyük zarara girdi. Arpa, Buğday, Soğan gibi ürünlerin tam hasat zamanında çiftçilerimiz para kazanacağı dönemde ihracat kotası koyulup ithal ürün girdileri yapılması ve Ziraat Bankasından çiftçilerimizin kullandığı kredilerin 1 yıl ertelenmesi gibi sorunları bizzat Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye ilettik” dedi.

Sorunları dinleyen Bakan Pakdemirli sorunların en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını belirtti. Dağdelen, ilgilerinden dolayı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve TOBB Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu’na teşekkürlerini sundu.