Sorun şişmanlıkla bitmiyor ki, keşke bitse!

Şişman çocukların genellikle arkadaşlarından daha çekingen ve sessiz olduklarını, yalnız kalmaya çalıştıklarını, arkadaşlarından uzaklaşıp koptuklarını, sadece arkadaşları ile değil aileleri ile ilişkilerini de sınırlandırdıklarını, odalarına kapanıp saatlerce televizyon ve bilgisayar oyunlarıyla oyalandıklarını, ailevi ve sosyal aktivitelerden sürekli kaçtıklarını biliyoruz.

Arkadaşları tarafından daha zor kabul edildikleri, öğretmenleri ve aileleri ile daha sık çatışma eğiliminde oldukları, okul başarılarının daha düşük kaldığı, ikili ilişkilerde çekingen davrandıkları da bilinen şeyler. Kısacası sorunun geri planında çok ciddi tehditler var..

Şişman çocuğu bekleyen olumsuzluklar hiç de yabana atılacak gibi değildir:

Depresyon, kendine güvenin kaybolması.

Solunum ve kalp yetmezliği

Metabolizma hastalıkları: Hiperlipidemi (kan yağlarında yükseklik), diabet

Karaciğer hastalıkları: Karaciğerde yağlanma

Kalp-damar hastalıkları: Yüksek tansiyon, damar sertliği (atheroskleroz)

Kanser gelişimi

İskelet anormallikleri..

Günümüzde çocuklar zamanlarının büyük bölümünü televizyon ve bilgisayar karşısında hareketsiz geçiriyor. Yağlı ve şekerli yiyeceklerin tüketimi de arttı. Aldıkları besinlerin büyük bölümü yüksek kalorili.

Londra Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmayla stresin çocukları aşırı yemeye ittiği sonucuna da ulaşıldı. Araştırma okul, bilgisayar oyunu ile stresli, gergin olan çocukların daha çok abur cubur ve yağlı şeyler yemeye yöneldiklerini, genelde kahvaltı etmeyerek meyve ve sebzeleri de tercih etmediklerini gösterdi.