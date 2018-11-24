THY- Euroleague
0553 313 94 23

Sorun şişmanlıkla bitmiyor ki, keşke bitse!

Çocuklarda şişmanlık nelere neden oluyor biliyor musunuz?

24 Kasım 2018 Cumartesi 18:10
Sorun şişmanlıkla bitmiyor ki, keşke bitse!

Şişman çocukların genellikle arkadaşlarından daha çekingen ve sessiz olduklarını, yalnız kalmaya çalıştıklarını, arkadaşlarından uzaklaşıp koptuklarını, sadece arkadaşları ile değil aileleri ile ilişkilerini de sınırlandırdıklarını, odalarına kapanıp saatlerce televizyon ve bilgisayar oyunlarıyla oyalandıklarını, ailevi ve sosyal aktivitelerden sürekli kaçtıklarını biliyoruz.

Arkadaşları tarafından daha zor kabul edildikleri, öğretmenleri ve aileleri ile daha sık çatışma eğiliminde oldukları, okul başarılarının daha düşük kaldığı, ikili ilişkilerde çekingen davrandıkları da bilinen şeyler. Kısacası sorunun geri planında çok ciddi tehditler var..

Şişman çocuğu bekleyen olumsuzluklar hiç de yabana atılacak gibi değildir:

Depresyon, kendine güvenin kaybolması.

Solunum ve kalp yetmezliği

Metabolizma hastalıkları: Hiperlipidemi (kan yağlarında yükseklik), diabet

Karaciğer hastalıkları: Karaciğerde yağlanma

Kalp-damar hastalıkları: Yüksek tansiyon, damar sertliği (atheroskleroz)

Kanser gelişimi

İskelet anormallikleri..

Günümüzde çocuklar zamanlarının büyük bölümünü televizyon ve bilgisayar karşısında hareketsiz geçiriyor. Yağlı ve şekerli yiyeceklerin tüketimi de arttı. Aldıkları besinlerin büyük bölümü yüksek kalorili.

Londra Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmayla stresin çocukları aşırı yemeye ittiği sonucuna da ulaşıldı. Araştırma okul, bilgisayar oyunu ile stresli, gergin olan çocukların daha çok abur cubur ve yağlı şeyler yemeye yöneldiklerini, genelde kahvaltı etmeyerek meyve ve sebzeleri de tercih etmediklerini gösterdi.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 18:10
  1. şişmanlık
  2. çocuklarda şişmanlık

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'nin belediye başkan adayları
    1. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    2. Maçın ardından
    3. DEAŞ mayınları can almaya devam ediyor
    4. AK Parti'den kadına şiddete karşı..
    5. Bir kulaksız çocuğun dramı..
    6. AK Parti Nevşehir Belediye başkan..
    7. Vücut neden ödem tutuyor?
    8. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    9. ABD'de tehlike çanları çalıyor! Yüz..
    10. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    11. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    12. AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    13. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    14. BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'in..
    15. Mustafa Cengiz'den TFF ve üç hakeme..
    16. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    17. Otomobil sitenin otoparkına düştü: 2..
    18. AK Parti belediye başkan adayları son..
    19. Seyir halindeki araçta dans eden..
    20. Sorun şişmanlıkla bitmiyor ki, keşke..
    Yılman, "Para karşılığında yapıyor" demişti... Ayşe Arman çok sert cevap verdi
    Yılman, "Para karşılığında yapıyor" demişti... Ayşe Arman çok sert cevap verdi
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum
    Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!

    Günün Karikatürü

    24 Kasım 2018
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!