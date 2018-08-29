Sorumsuz baba 4 yaşındaki çocuğun canı ile oynadı!

Samsun’un Kavak Mahallesi’nde çekilen bir video Akit İhbar hattına gönderildi. Gönderilen videoda 4 yaşında bir çocuğun tarlada motoru çalışır vaziyette bulunan traktörün şoför koltuğunda olduğu görülüyor.

SORUMSUZ BABA KENDİ CANINI DA HİÇE SAYDI

Çocuğunun hayatını hiçe saydığı gibi kendi canınıda hiçe sayan sorumsuz baba tamamıyla 4 yaşındaki çocuğun kontrolünde olan traktörün önüne geçerek görüntü almaya devam etti.