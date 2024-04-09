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Sosyal Medya Sorumluları derhal hesap vermeli! Kurutun bu bataklığı: TikTok'ta korkunç yöntemle çocuk istismarı
Sosyal Medya

Sorumluları derhal hesap vermeli! Kurutun bu bataklığı: TikTok'ta korkunç yöntemle çocuk istismarı

Yeniakit Publisher
2024-04-09 17:45:00 -
Sorumluları derhal hesap vermeli! Kurutun bu bataklığı: TikTok'ta korkunç yöntemle çocuk istismarı

Toplumun ahlak yapısına dinamit döşeyen TikTok'ta her geçen gün yeni rezilliklere imza atılıyor. Gençleri zehirleyen ve çocuk istismarının alenen yapıldığı TikTok'ta 8 yaşlarında küçük bir kız çocuğunun görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Türk örf ve adetlerinin yanı sıra hiçbir toplumsal norma uymayan, gayriahlaki görüntülerin her geçen gün daha da iğrenç bir hal aldığı video paylaşım platformu TikTok'ta yeni bir skandal yaşandı.

Uyuşturucu tacirlerinin, pedofili sapkınların, genç kızları tuzağa düşüren ahlaksızların da yer aldığı TikTok'ta, bu kez 8 yaşlarında küçük bir kız çocuğunun dans görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

8 yaşındaki çocukla istismar!

TikTok'ta ailesinin yönlendirdiği düşünülen 8 yaşında bir kız çocuğu, göbeğini açıp yaşından büyük bir tavırla müzik eşliğinde oynayarak, “Güzel hediyeler yollarsanız yeni videomda oryantal elbisesi ile çıkacağım” ifadelerini kullandı.

Görüntülere tepki yağdı

Genç kızların pazarlandığı, alkol-uyuşturucu gibi maddelerin had safhada olduğu pavyon çukurunun, çekilen dizilerle parlatıldığı ve 'Dilber dansı' diyerek özendirilen ahlaksız dansların gençlerin ve çocukların üzerindeki etkisinin bir tezahürü olan görüntülere tepki yağdı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yetkililere önemli çağrı!

Sosyal medya kullanıcıları istismar eden aileye ve para göndererek sapkınlıklarını açığa vuran şahıslar için yetkililere 'harekete geçin' çağrısı yaptı.

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