Soruları sızdıran şahıs gözaltına alındı

Yeni Akit/Ankara

ÖSYM, dünkü DGS'de soruların bir kısmının görüntülerini sızdırılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 11 Temmuz 2021 tarihinde 81 il ve KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da gerçekleştirilen 2021 Dikey Geçiş Sınavının (2021-DGS) tüm sınav merkezlerinde sorunsuz bir şekilde tamamlandığı belirtilirken, soruların bir kısmının görüntülerini sızdıran şahsın yakalanarak gözaltına alındığı açıklandı.

ÖSYM tarafından, soruların bir kısmının sızdırılmasına ilişkin yapılan açıklamada, “Sınav tamamlandıktan sonra sosyal medyada bir adayın soru kitapçığından bazı kısımların görüntülerinin paylaşıldığı görülmüştür. Adayın kimlik bilgisi tespit edilerek kolluk birimlerine intikal ettirilmiş ve aday kolluk birimlerince gözaltına alınmıştır. Konuya ilişkin yapılan incelemede, fiilin sınavın sıhhatini etkilemeyen münferit bir olay olduğu anlaşılmış olup söz konusu aday ve ihmali bulunan sınav görevlileri hakkında gerekli tüm hukuki yollara başvurulacağı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur” ifadeleri yer aldı.