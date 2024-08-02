Soros tasmalı Solculara bayrak direği battı!

YENİ AKİT

Emperyalizme karşı mücadele romantizmi Che'ye kadar olan Yahudi Soros'un fonlamalı solcu köpekleri Türkiye'nin emperyalizme kan kusturan Haniye için yas ilan etmesini ve bayrakların direklerin yarısına indirilmesini eleştirdi.

Gerçek anti emperyalist olan Müslümanlar ise sosyal medyada şunu sordu: 'Bayrak direği nerenize battı Yahudi köpekleri?'

Soros'un açıktan fonladığı Türkiye'deki solcular görevlerini sahiplerine layık olmak hususunda en iyi şekilde ifa ediyorlar.

Fakat Müslümanalar da asıl sahibi olan Rablerine karşı görevlerini en iyi şekilde yerine getirerek Soros'a da onun tasmalı köpeklerine de dünyayı dar ediyor.

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