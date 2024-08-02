  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Soros tasmalı Solculara bayrak direği battı!
Gündem

Soros tasmalı Solculara bayrak direği battı!

Yeniakit Publisher
2024-08-02 11:45:00 - 2024-08-02 11:50:54
Soros tasmalı Solculara bayrak direği battı!

Emperyalizme karşı mücadele romantizmi Che'ye kadar olan solcu Soros çocukları Türkiye'nin emperyalizme kan kusturan Haniye için yas ilan etmesini ve bayrakların direklerin yarısına indirilmesini eleştirdi.

YENİ AKİT

Emperyalizme karşı mücadele romantizmi Che'ye kadar olan Yahudi Soros'un fonlamalı solcu köpekleri Türkiye'nin emperyalizme kan kusturan Haniye için yas ilan etmesini ve bayrakların direklerin yarısına indirilmesini eleştirdi.

Gerçek anti emperyalist olan Müslümanlar ise sosyal medyada şunu sordu: 'Bayrak direği nerenize battı Yahudi köpekleri?'

Soros'un açıktan fonladığı Türkiye'deki solcular görevlerini sahiplerine layık olmak hususunda en iyi şekilde ifa ediyorlar.

Fakat Müslümanalar da asıl sahibi olan Rablerine karşı görevlerini en iyi şekilde yerine getirerek Soros'a da onun tasmalı köpeklerine de dünyayı dar ediyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Amine

Hain kâfirlerin karşı çıkması doğal bir durum,çünkü onlar Allah'a ve mümin kullarına düşmandırlar.

Oğlum o TÜRK Bayrağı

Olur olmaz şeylerde yarıya inmez. Bunlar sözde ermeni soykırımını tanımış, ermenistanda sözde soykırım anıtına çelenk bırakmışlar, bizim bayrağımız neden bunlar için yarıya insin?
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23