Soros kimdir? Soros kaç yaşında nereli? Soros ne iş yapıyor?

Soros kimdir? Soros Yahudi mi? Soros ne iş yapıyor? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan itiraza ilişkin istinaf dilekçesinde, Kavala'nın, Açık Toplum Vakfı Kurucusu Soros bağlantısı ve FETÖ elebaşı Gülen'in Açık Toplum Vakfı Kurucu Üyesi Alaton arasındaki ilişkiler ortaya çıktı. Soros, Türkiye’de faaliyetlerine 2001 yılında Türkiye'de Açık Toplum Enstitüsü Temsilciliği ile başladı. Haziran 2008'de ise Açık Toplum Vakfı kurulmuştu.

George Soros'un siyasi iktidarı değiştirmeyi amaçladıkları ülkelerde Otpor ve buna benzer grupları aktif olarak kullanmayı amaçlayarak, kendi çıkarlarına hizmet etmeyen iktidarlarını devirmek için tüm karanlık işleri çevirmekten geri durmamamakta. Gezi kalkışmasının başlamasından kısa bir süre önce 5 Nisan 2013'te, Osman Kavala'nın firari sanık Gökçe Tüylüoğlu ile Açık Toplum Enstitüsünün merkezinin yer aldığı Budapeşte'de, George Soros'un da katıldığı toplantıya gittiklerinin tespit edilmişti. Peki kim bu Soros? Soros kimdir, nerelidir? Soros ne iş yapıyor?

Soros kimdir?

Soros, 1930'da Budapeşte, Macaristan'da, Yahudi bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. 1947 yılında İngiltere’ye göç etti ve Oxford Üniversitesi’nde School of Economist fakültesinde ekonomi tahsili gördü. İngiltere’de hayatını kazanmak için hamallık yaparken ayağı kırılınca devlet hastanesinde tedavi gördü. Devletin fakirlere yardım etmesinin yani sosyal adaletin ne kadar önemli olduğunu yaşayarak öğrendi. Okuduğu fakültede makro ekonomiyi öğrendi. Ayrıca, kendisini çok etkileyen Karl Popper’in öğrencisi oldu ve ileride uygulayacağı “Açık Toplum” (Open Society) projesi konusunda ondan etkilendi.

1956 yılında ABD’ye göç etti. İlk yaptığı iş, arbitraj işlemleri oldu. Yani, bir hisse senedi veya dövizi ucuz olduğu yerden alıyor ve eş anlı olarak pahalı yerde satıyordu. Kısa sürede finans dünyasında temayüz etti. Kendi kurduğu uluslararası yatırım fonu sayesinde büyük bir servetin sahibi oldu. George Soros, Quantum Fonu Grubu’nun baş yatırım danışmanı olan Soros Fund Management LLC’nin başkanıdır. Bu fon, 28 yıllık tarihinde dünyanın en yüksek performansa sahip yatırım fonu olarak kabul edilmiştir. Soros ayrıca Budapeşte’deki Central European University’nin (Orta Avrupa Üniversitesi) ve Moskova’daki International Science Foundation’ın (Uluslararası Bilim Vakfı) kurucusudur.