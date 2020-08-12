Sörloth'a Almanya'dan talip var!
Trabzonspor'da fırtınalar estiren Norveçli golcü Sörloth'un peşine, Bundesliga'nın futbolcu avcısı RB Leipzig düştü.
Trabzonspor ile bu sezon fırtınalar estiren Alexander Sörloth'a Bundesliga'dan talip çıktı.
Bild Gazetesi'nde yer alan haberde, RB Leipzig'in, takımdan göndermeyi planladığı Patrik Schick yerine Sörloth'un transferi için girişimlere başladığı kaydedildi.
Bordo-mavililer, Crystal Palace ile yaptığı anlaşma doğrultusunda 1 sezon daha kiralık sözleşmesinin bulunduğu Norveçli golcü için 6 milyon euroluk da satın alma opsiyonuna da sahip.