Sörloth yeniden Trabzonspor’a mı dönüyor? Trabzonspor transfer haberleri

Trabzonspor taraftarı, eski gol krallarını yeniden takımlarında görmek için dün gece sosyal medyada büyük bir kampanya başlattı. Taraftarlar, Sörloth'un sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafa 1,6 milyonu aşkın "Come to Trabzonspor" ifadesi kullanarak yorum yaptı. Norveçli oyuncuyu, yeniden takıma dönmeye davet eden taraftarların kampanyası devam ediyor.

Alexander Sörloth 5 Aralık 1995, Trondheim doğumludur. Santrafor mevkisinde oynayan Norveçli millî futbolcudur. Bundesliga takımlarından RB Leipzig'de forma giymektedir.

Alexander Sörloth hangi takımlarda oynadı?

Futbola Rosenborg 2'de başlayan Alexander Sörloth Temmuz 2013'te Rosenborg A takımıyla profesyonel sözleşme imzaladı. Rosenborg'la ilk maçına UEFA Avrupa Ligi'nde Crusaders FC karşısında çıkan Sørloth 7-2 biten maçta 12 dakika sahada kaldı ve takımının 6'ncı golünü kaydetti.

Bodø/Glimt

2015-16 sezonu öncesinde deneyim kazanması için Norveç Ligi takımlarından Bodø/Glimt'e kiralık olarak gönderildi. Burada 26 maçta forma giydi ve 13 gol attı.

Groningen

Oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken futbolcu 6 Kasım 2015'te Eredivisie takımlarından Groningen'le 750.000 € bonservis bedeli karşılığında 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Burada 38 maçta forma giydi ve 5 gol kaydetti.

Midtjylland

1 Haziran 2017 tarihinde Danimarka Ligi takımlarından Midtjylland'la dört yıllık sözleşme imzaladı.

Crystal Palace

Midtjylland'da 26 maçta 15 gol ve 9 asistlik performans sergileyen futbolcu 9 Milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Premier League takımı Crystal Palace'a transfer oldu. Premier Lig'de toplamda 16 maça çıktı ve gol atamadı.

Gent

2019 yılında Belçika Ligi ekiplerinden Gent'e kiralandı.

Ağustos 2019'da, 750 bin avro kiralama bedeliyle iki seneliğine Süper Lig takımlarından Trabzonspor'a kiralandı. 2020-21 sezonunun başlangıcından önce Sörloth, UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları için Norveç'e gitmek üzere Trabzon'dan ayrıldı. 22 Eylül 2020'de RB Leipzig için sağlık kontrollerinden geçti. İlerleyen saatlerde transfer resmileşti. 2 Aralık 2020'de Leipzig formasıyla ilk resmi golünü 90+2'de Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul Başakşehir ile oynanan grup maçında attı.