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Spor

Sörloth, uzatma dakikalarının krallığını da kimseye bırakmadı

Süper Lig'de atılan 875 golün 98'i ilk yarı ve ikinci devrenin uzatma dakikalarında geldi - Ligde 67 farklı ismin gol ürettiği uzatma dakikalarında Sörloth, 5 gole imza attı - Aytemiz Alanyaspor uzatmada attığı 11 golle en golcü ekip olurken, MKE Ankaragücü uzatma bölümünde kalesinde 12 gol gördü

Yeniakit Publisher
2020-07-28 11:32:38 -
Sörloth, uzatma dakikalarının krallığını da kimseye bırakmadı

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Süper Lig 2019-2020 sezonunda müsabakaların ilk ve ikinci 45 dakikalarına ilave edilen sürelerde 5 gole imza atan Trabzonsporlu Alexander Sörloth, bu periyotta fileleri en fazla havalandıran futbolcu oldu.

Süper Lig'de bu sezon atılan 875 golün 98'i müsabakaların uzatma bölümlerinde kaydedildi. Karşılaşmaların normal sürelerine ilave edilen anlarda en fazla golü ise Aytemiz Alanyaspor buldu.

Uzatma bölümlerinde 11 gol kaydeden Aytemiz Alanyaspor'u, 9 golle Demir Grup Sivasspor, 7'şer golle Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa, 6'şar golle Beşiktaş, Trabzonspor, 5'er golle BtcTurk Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor, Galatasaray, Gaziantep FK, 4'er golle Gençlerbirliği, Hes Kablo Kayserispor, Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü, Yukatel Denizlispor, 3 golle Göztepe ve 2 golle Fraport TAV Antalyaspor takip etti.

MKE Ankaragücü'nün kalesinde 12 gol gördüğü uzatma dakikalarında Galatasaray, Göztepe ve Hes Kablo Kayserispor ise 9'ar gol yedi.


- En golcü Alexander Sörloth


Sezonu gol kralı olarak tamamlayan Trabzonsporlu Alexander Sörloth, uzatma bölümünde en fazla gol bulan futbolcu oldu. Sörloth, bordo-mavili ekibin 6 gol ürettiği uzatma dakikalarında 5 gole imza attı.

Demir Grup Sivasspor'dan Mustapha Yatabare ile Aytemiz Alanyaspor'dan Papiss Cisse uzatma bölümünde 4'er gol attı. BtcTurk Yeni Malatyaspor'da başladığı sezonu Fraport TAV Antalyaspor'da tamamlayan Adis Jahovic de 4 gol üretti.


- Takımların uzatma dakikalarındaki performansları

Süper Lig'de takımların uzatma dakikalarında attığı ve yediği gol sayıları şöyle:

TakımlarAttığıYediği
Antalyaspor24
Aytemiz Alanyaspor113
Beşiktaş64
BtcTurk Yeni Malatyaspor55
Çaykur Rizespor57
Demir Grup Sivasspor91
Fenerbahçe75
Galatasaray59
Gaziantep FK53
Gençlerbirliği44
Göztepe39
Hes Kablo Kayserispor49
İttifak Holding Konyaspor75
Kasımpaşa72
Medipol Başakşehir44
MKE Ankaragücü412
Trabzonspor67
Yukatel Denizlispor45


- Gollerin dağılımı


Süper Lig 2019-2020 sezonundaki müsabakaların ilk yarılarında 364, ikinci yarılarında ise 511 gol atıldı.

Atılan gollerin dakika aralığı dağılımı şöyle:

SüreGol
1-1596
16-30112
31-45136
+4520
46-60125
61-75153
76-90155
+9078
TOPLAM875

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