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Sorgun’da Tarıma Dayalı OSB Projesi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kabul edilen Sorgun Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Projesi’nin yatırım alanına alınması onaylandı.

12 Eylül 2019 Perşembe 13:35
Sorgun’da Tarıma Dayalı OSB Projesi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kabul edilen Sorgun Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Projesi’nin yatırım alanına alınması onaylandı.


Proje ile ilgili Sorgun Öğretmenevi’nde yapılan toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı Organize Sanayi Dairesi Başkanlığından Uğur Ayhan ve Emine Alikişi’nin yanı sıra, Ulaştırma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü temsilcileri katıldı. Sorgun Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yusuf Canbolat, daha önce bakanlık görevlilerinin proje alanında incelemeler yaptığını, projenin yatırım alanına alınmasının onaylandığını belirtti. Canbolat, Osmaniye köyü hudutları dahilinde kalan alan ve bu alanla ilgili yapılan çalışmalar hakkında Yer Seçim Komisyonu’na bilgi sunulduğunu ifade ederek “Burada kurulacak Tarıma Dayalı İhtisas (Süt) Organize Sanayi Bölgesi (OSB), bin 700 dönüm üzerine ve 10 bin büyükbaş hayvan kapasiteli olacak. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından mahallinde yapılan ön incelemede hazırlanan OSB’nin kurulması için önerilen alanın yerini gösterir 1/25 000 ölçekli topoğrafik harita ve 1/5.000 ölçekli kadastral pafta incelendi. Komisyon üyeleri tarafından kurum ve kuruluşların alan ile ilgili görüşleri belirtildi, istişare edildi” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 13:35
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