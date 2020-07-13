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Spor

Sorgun Belediyesporlu voleybolcular ve teklik heyet Kovid-19 testinden geçti

Yeniakit Publisher
2020-07-13 16:59:38 -
Sorgun Belediyesporlu voleybolcular ve teklik heyet Kovid-19 testinden geçti

YOZGAT (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor'da voleybolcular ve teknik heyet, yeni sezon hazırlıkları öncesi Kovid-19 testinden geçti.

Sorgun'da toplanan sporculara ve teknik heyete, sezonun ilk toplantısının ardından Devlet Hastanesi'nde Kovid-19 testi uygulandı.

Sorgun Belediyespor Başantrenörü Bahadır Aksoy, sezon öncesi oyuncularının sağlık durumunu öğrenmeleri açısından Kovid-19 testi yapılmasının isabetli olduğunu belirterek, "Kulüp yönetimimiz sezon öncesi oyuncularımızın ve bizlerin sağlığını düşünerek bu testi yaptırdı. Sonuçlar yarın çıkacak. Biz de ilk antrenmanımızı yarın Sorgun Spor Salonu'nda yaparak sezona merhaba diyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.


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