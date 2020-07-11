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Spor

Sorgun Belediyespor, Brezilyalı smaçör Da Silva'yı transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-07-11 12:23:52 -
Sorgun Belediyespor, Brezilyalı smaçör Da Silva'yı transfer etti

YOZGAT (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor, Brezilyalı smaçör Rodrigo Leandro Honorio da Silva'yı kadrosuna kattı.

Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Ergin Gül, sezon öncesinde hazırlanan planlama doğrultusunda Da Silva'nın transferini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Da Silva'nın Brezilya Milli Takımı formasını da giydiğini belirten Gül, "Hedeflediğimiz kadro yapısı doğrultusunda istediğimiz oyuncuları bir bir kadromuza katmayı başardık. Bu konuda bizlere büyük destek çıkan Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Erkut Ekinci'ye çok teşekkür ediyoruz. Şu an kadromuz 12 kişi oldu. 1993 doğumlu Da Silva 1,98 boyunda. Brezilya, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi takımlarında forma giydi. Oyuncumuzun pasaport işlemleri tamamlanmadığı için şu an ilçemize gelemiyor. Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından uçak biletini gönderip Türkiye'ye getireceğiz." diye konuştu.

Gül, pazartesi günü yapılacak sağlık kontrolünün ardından Da Silva'nın ilk antrenmanına çıkacağını ifade etti.

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