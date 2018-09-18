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Sorguda itiraf… ‘Meçhul ABD’li çok iyi Türkçe ve Kürtçe konuşuyordu!

Reyhanlı saldırısının faili Yusuf Nazik sorgusunda çözülmeye başladı. Yakalanan terörist bağlantılı olduğu ABD’linin ismini verdi. Nazik’in Türkiye’de irtibatta olduğu, çok iyi Türkçe ve Kürtçe konuştuğu öğrenilen bu ABD’linin bulunması için 40 kişilik özel ekip kuruldu.

18 Eylül 2018 Salı 06:45
Sorguda itiraf… ‘Meçhul ABD’li çok iyi Türkçe ve Kürtçe konuşuyordu!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 vatandaşın öldürülmesi olayının organizatörü Yusuf Nazik'in sorgusunda verdiği bilgiler MİT ve Terör Şube müdürlükleri ile istihbarat birimlerini alarma geçirdi. Silahlı terör örgütünün, Suriye istihbarat servisi El Muharebat ile bağlantısı hakkında konuşan Nazik'in, örgüt ile bağlantılı çeşitli isimler verdiği belirtildi.

ÇUVAL GEÇİRİLMİŞTİ

Nazik'in iyi derecede Türkçe ve Kürtçe bildiğini söylediği ABD'linin kim olduğu ve Reyhanlı saldırısıyla bir bağlantısının olup olmadığının tespiti için araştırma başlatıldı. İlk etapta kamera ve HTS kayıtlarının mercek altına alındığı ve bu esrarengiz ABD'linin kimliğinin belirlenmesi için 40 kişilik özel ekip kurulduğu ifade edildi. Reyhanlı'da 2013 yılında gerçekleştirilen ve 53 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıda failleri yönlendiren ve Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayan Yusuf Nazik, MİT'in 'nokta operasyonu' ile Suriye'nin Lazkiye kentinde başına çuval geçirelerek yakalanmış ve Türkiye'ye getirilmişti. Nazik, MİT'teki ilk sorgusunda bombalı saldırıyı arkadaşlarıyla yaptıklarını itiraf ederek, "Reyhanlı patlamasının eylemini ben ve arkadaşlarım yaptık. Suriye istihbaratı emretti. Türkiye devletinden kaçamadım, pişmanım. Beni Suriye'den yakalayıp getirdiler. Suriye'deki arkadaşlarıma sesleniyorum, Suriye devletine sesleniyorum. Türkiye devleti çok büyüktür, bunun hesabını elbet sizden soracak" demişti. Aranan teröristlerle ilgili hazırlanan mavi listede adı bulunan Yusuf Nazik'e, saldırı öncesi Türkiye'ye gelerek kimlerle görüştüğü konusunda MİT ve emniyet istihbarat birimlerince temin edilen fotoğraflardan teşhis yaptırıldığı öğrenildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlüklerinden uzman personelin yer aldığı özel ekibin sorguladığı Yusuf Nazik'in verdiği isimler arasında bir ABD'li olduğu kaydedildi.

 

(YENİ ASIR)

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 06:45
  1. Hatay
  2. Ankara
  3. Yusuf Nazik
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  5. suriye
  6. Suriye hama suriyeli muhalifler
  7. reyhanlı

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