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Yerel Sorguda çözüldü! Meğer ortağını tüfekle öldürüp, cansız bedeni...
Yerel

Sorguda çözüldü! Meğer ortağını tüfekle öldürüp, cansız bedeni...

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde birlikte pazarcılık yaptığı ortağı tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen Hakkı Şahin'in cansız bedeni, 8 gün sonra ormanlık alanda bulundu. Sorgusunda suçunu itiraf eden şahıs hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-28 16:18:00 -
Sorguda çözüldü! Meğer ortağını tüfekle öldürüp, cansız bedeni...

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Sarısöğüt Mahallesi'nde kısa süre önce nişanlandığı öğrenilen Hakkı Şahin için yakınları 24 Haziran tarihinde güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri arama çalışması başlattı.

TELEFON SİNYALİ TESPİT EDİLDİ

Hakkı Şahin'in GSM hattının en son Çan ilçesine bağlı Kızılelma köyünde sinyal verdiği tespit edildi. Şahin ile en son görüşen ve baz alınan bölgeye beraber gittikleri bilinen Gökhan Girgin, Ezine ilçesine bağlı Sarısöğüt Mahallesi top sahası önünde polis ekiplerince yakalandı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan birlikte pazarcılık yaptığı ortağı Gökhan Girgin, 21 Haziran tarihinde Hakkı Şahin ile birlikte Çan'ın Kızılelma köyüne gittiklerini, yolda Hakkı Şahin'i göğsünden, karnından, belinden ve kafasından tüfekle ateş ederek öldürdüğünü, suç aleti ve ölen Hakkı Şahin'i olay yerine bırakıp kaçtığını beyan etti. Şüpheli Girgin, Çan İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi. Girgin'in tarif ettiği Kızılelma köyü yakınlarında ormanlık alanda arama yapan jandarma ekipleri, Şahin'in cansız bedenine ulaştı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hakkı Şahin'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Öte yandan cinayet zanlısı Gökhan Girgin'in Çan İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.

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