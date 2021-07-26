Şoray Uzun'dan Seksenler açıklaması

'Seksenler' dizisinde 'Ahmet' karakterine hayat veren Şoray Uzun ve ailesi, önceki gün Aqua Florya AVM’de objektiflere yansıdı.

Alışveriş turu sonrası bir restorana geçerek akşam yemeği yiyen Şoray Uzun ve ailesi, objektiflere poz vermeyi ihmal etmedi.

Muhabirlerin sorularını da yanıtlayan oyuncu, "Devam eden projem var, 'Seksenler' dizisine devam ediyoruz. Reytingler de bizi gayet mutlu ediyor. Buradan bizi izleyen Türk halkına ne kadar teşekkür etsem azdır" dedi.

Şoray Uzun ve ailesi, vale noktasından özel aracını alarak, AVM'den ayrıldılar.