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Medya Şoray Uzun'dan Seksenler açıklaması
Medya

Şoray Uzun'dan Seksenler açıklaması

TRT1'de yaz aylarına damga vuran Seksenler dizisinde rol alan Şoray Uzun'dan diziyle ilgili önemli bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 16:28:00 -
Şoray Uzun'dan Seksenler açıklaması

'Seksenler' dizisinde 'Ahmet' karakterine hayat veren Şoray Uzun ve ailesi, önceki gün Aqua Florya AVM’de objektiflere yansıdı.

Alışveriş turu sonrası bir restorana geçerek akşam yemeği yiyen Şoray Uzun ve ailesi, objektiflere poz vermeyi ihmal etmedi.

Muhabirlerin sorularını da yanıtlayan oyuncu, "Devam eden projem var, 'Seksenler' dizisine devam ediyoruz. Reytingler de bizi gayet mutlu ediyor. Buradan bizi izleyen Türk halkına ne kadar teşekkür etsem azdır" dedi.

Şoray Uzun ve ailesi, vale noktasından özel aracını alarak, AVM'den ayrıldılar.

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