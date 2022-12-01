Şopska salatası malzemeler neler, tarifi nasıl yapılır? Bulgaristan salata çeşitleri: Dunavska salata tarifi

Balkanların öne çıkan lezzetleri arasında bulunan şopska salatası, sebzelerin yanı sıra tuzlu peynirle yapılan yöresel tatlardandı. Peki, şopska salatası malzemeleri neler, tarifi nedir? İşte, şopska salatası yapılışı...

ŞOPSKA SALATASI MALZEMELERİ

2 orta boy tatlı yeşil biber

1 büyük salatalık

2 orta boy domates

1 sivri biber (isteğe bağlı)

Yarım orta boy kuru soğan

120 gram sert beyaz peynir (tuzlu peynir

Tuz ve kara biber

2 çorba kaşığı elma sirkesi

4 çorba kaşığı ayçiçeği ya da zeytin yağı

ŞOPSKA SALATASI TARİFİ

Öncelikle yeşil biber, salatalık ve domates küpler şeklinde doğranır.

Soğan ise dörde bölünerek ince doğranır, sivri biberler ise minik minik doğranır.

Hazırlanan sebzeler salata kasesine aktarılarak biraz tuzlanır ve karabiber eklenerek karıştırılır.

Üzerine irice rendelenmiş peynir serpilir. Sirke ile yağ gezdirilerek servis edilir.

Dunavska Salata (Balkan Salatası) Tarifi İçin Malzemeler

Beyaz Lahana

Havuç

Karnabahar

Kırmızı Biber

Tuz

Zeytinyağı

Sirke

Malzemeleri kişi sayısına göre ayarlayabilirsiniz. Doğranmış malzemeleri soslamadan buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Yalnız biber çabuk yumuşadığı için ikram edeceğiniz gün doğramanızı öneririm.

Dunavska Salata (Balkan Salatası) Tarifi Nasıl Yapılır?

Lahanaları ince ince, biberleri küçük küçük doğrayın. Karnabaharları minik minik ayırın. Havuçları boylamasına ortadan ikiye kesip yarım ay şeklinde doğrayın. Damak zevkinize göre sirke, yağ ve tuz karışımı hazırlayıp malzemelerle birleştirin.

Vaktiniz varsa ikramdan 1-2 saat önce soslamanızı tavsiye ediyorum ki sosu iyice içine çekebilsin. Eğer hemen ikram edecekseniz de malzemeler sert olduğu için sosunu elinizle hafifçe ovarak yedirmenizi öneririz.

Bulgaristan göçmenlerinin en sevdiği salata çeşitlerinden olan hem çok şık, hem de çok sağlıklı bir salata. Hepinize şimdiden afiyet olsun.

Dunavska Salata (Kışlık,Kavanozda Bular Salatası) Tarifi İçin Malzemeler

1 büyük beyaz lahana

1 kg yeşil domates

1 kg yağ biberi (kırmızı biber)

1 kg havuç (iri tarafı ile rendelenecek)

Kereviz yaprağı

1, 5 su bardağı çiçekyağı

1 su bardağı biraz daha az sirke

Tuz

Dunavska Salata (Kışlık,Kavanozda Bular Salatası) Tarifi Nasıl Yapılır?

Bütün malzemeleri ince ince doğruyoruz, sadece havuçları rendeliyoruz. Ben kullandığım sos ölçülerini yazdım fakat siz damak zevkinize göre değiştirebilirsiniz. Bütün malzeme ve sosu harmanlıyoruz. Kavanozlara dolduruyoruz. Ben 375 gr kavanoz kullandım 25 tane çıktı. Kavanozları kapağı tutana kadar kaynatıyoruz. Su kaynamaya başlayınca 5 dk geçmesin. Hemen çıkarın ve ters çevirin kapak altta kalsın. Soğuyunca kapaklar tutmuş mu diye kontrol edin. Kapak düz olmalı. Çok beğeneceğinize garanti veriyorum mutlaka deneyin. Deneyeceklere afiyet olsun!